Завелись деньжата? Во что инвестировать в 2021 году

Дмитрий Данильчук. На тяжелую внешнюю экономическую ситуацию из-за коронавируса наложились внутренние проблемы белорусской экономики и общественно-политический кризис. О том, какие инвестиции могут оказаться прибыльными в 2021 году рассказал Myfin.by исполнительный директор агентства BIK Ratings





О том, какие возможности инвестирования для белорусов были доступны в 2020 году, аналитическая команда агентства рассказала в подробном отчете.





Порог входа





– Есть целый ряд инвестиционных инструментов, где порог входа фактически отсутствует. Это, в том числе, традиционные инструменты – например, банковские вклады, и новые форматы инструментов – токены.





Но нужно понимать, что есть определенная логика вхождения в финансовые инструменты. Если делать банковский вклад на 10 рублей, то доход по нему составит несколько копеек. Логично начать инвестировать от сумм в несколько тысяч долларов.





Результаты 2020

– Тяжелая экономическая ситуация в 2020 году негативно сказалась практически на всех видах инвестиций. Внутренние проблемы не затронули только инструменты вложения в международные финансовые активы.





Тем не менее хороший рост показали банковские вклады в белорусских рублях. Из-за проблем с ликвидностью белорусские банки резко подняли ставки по вкладам в национальной валюте.





Однако, нужно помнить про высокий риск инвестирования в национальной валюте. Например, я бы не рекомендовал открывать безотзывные вклады на год и более даже под высокие ставки –более 20%.





Жилая и коммерческая недвижимость переживают кризис снижения цен, что, с одной стороны, уменьшает порог входа на рынок, но, с другой стороны, – снижает инвестиционную привлекательность этих активов.





Акции белорусских компаний также демонстрировали падение, не было особого роста и на рынке облигаций. Немного подросли в доходности корпоративные облигации в белорусских рублях – это было связано с перетоком денег инвесторов в банковские вклады под более высокие проценты. Но доходность по ним по-прежнему ниже ставок по банковским вкладам.





Гособлигации и драгоценные металлы в белорусских рублях также ушли в минус.





Инструмент доверительного управления и токены не зависят от курса белорусского рубля, поэтому там доходность была в плюсовой зоне.





Инвестор с $5000. Что можно сделать?

– Сначала нужно ответить на вопрос – что вы хотите от этих инвестиций получить? Если вы рассчитываете на пассивный доход, то это один момент. Нужна ли вам при этом высокая ликвидность, т.е. возможность быстро забрать инвестиции в любой момент времени?





Потому что некоторые инструменты позволяют превратить ваши инвестиции в наличные деньги довольно быстро, а другие требуют времени от нескольких месяцев до нескольких лет.





Если особых требований к ликвидности нет, то на $5000 можно составить следующий портфель:





- Корпоративные облигации в валюте с доходностью до 10% годовых.





- Инструменты доверительного управления. Но тут у вас должен быть высокий уровень подготовки и финансовой грамотности. Вы сами принимаете решение о том, какие иностранные бумаги покупать и продавать. Здесь мы рекомендуем вкладываться в биржевые фонды и индексы, потому что вы покупаете сразу диверсифицированный портфель, снижая тем самым риски. В среднем это приносит 4-8% годовых в валюте.





- Токены. Здесь также требуется высокий уровень финансовой грамотности. Плюс риски по этому инструменту выше, чем по доверительному управлению.

Часть портфеля можно положить в высокорискованный инструмент – вклады в белорусских рублях (отзывные). По ним доходность доходит до 17% годовых при инфляции в пределах 6-7%.





Что касается структуры инвестиционного портфеля, то большую часть средств я бы рекомендовал направить в корпоративные валютные облигации





Если же у вас значительно больше $5000 для инвестиций, то часть портфеля можно составить из активов в доверительном управлении и недвижимости.





Что будет с инвестициями в 2021

– Ситуация в белорусской экономике и общественно-политической сфере довольно сложная и давать прогнозы по конкретным показателям инфляции, курса доллара и прочим факторам проблематично.





Нужно просто учитывать, что, например, эмитенты белорусских корпоративных облигаций тоже находятся и работают в текущем экономическом поле, и на них будет негативно сказываться экономический кризис.





При этом компании, выпускающие облигации, обязаны предоставлять финансовую отчетность о результатах своей работы. Они публикуют целый перечень финансовых показателей, по которым можно оценить, насколько хорошие у компании перспективы, каковы ее возможности преодолеть кризис.





Сейчас довольно много компаний из различных секторов экономики выходят на рынок облигаций и можно собрать портфель из корпоративных облигаций самых разных направлений: от IT до реального сектора.





Если вы не хотите, чтобы на ваши инвестиции влиял белорусский рынок, можно составить портфель из иностранных активов. Правда, там тоже сейчас неспокойно. С одной стороны, коронавирус и сопутствующие проблемы, с другой стороны – политический клинч в США, где рынок очень опасался исхода выборов президента.





Но в конечном итоге становится ясно, что новая администрация Байдена вряд ли как-то существенно повлияет на доходность акций американских фондов или компаний. Гораздо более сильное влияние на курс акций оказывает коронакризис и скорость выхода из него.





По нашему мнению, со входом на этот рынок стоит немного подождать до массового применения вакцин от коронавируса. Тогда можно будет понять, на каких уровнях компании стабилизируются и как дальше будут развиваться события. Но в любом случае, для диверсификации портфеля, можно инвестировать в зарубежные компании, которые не пострадали от высокой волатильности (сильного изменения стоимости) акций.





Рынок недвижимости Беларуси в 2021

– Сейчас на рынке недвижимости сложилась ситуация, которую называют «рынком покупателя», т.е. высокое предложение и крайне низкий спрос. Никто не хочет сейчас инвестировать. Соответственно, цены последние месяцы резко идут вниз. Падение в отдельных сегментах измеряется уже двузначными цифрами процентов.





Порог входа и цены на рынке на протяжении следующего года также будут снижаться. Сейчас мы не видим факторов, которые могли бы привести к росту цен на жилую или коммерческую недвижимость.





Даже при условии государственных вливаний в сектор, получится увеличить только предложение, но не спрос. У населения свободных денег на покупки фактически нет, все ожидают дальнейшее падение цен и не торопятся инвестировать в недвижимость.





Но пройдет несколько месяцев 2021, цены еще снизятся и появится интересное окно входа на рынок жилой недвижимости. Если покупать квартиры для их последующей сдачи в аренду, то за год в среднем это может принести около 6% годовых доходности в валюте.





Если даже начнется в какой-то момент возврат кредитования физлиц со стороны банков, то, во-первых, это будет происходить постепенно, а, во-вторых, сильной поддержки рынка это все равно не даст. В ближайшей перспективе рынок недвижимости продолжит снижаться.





Санкции и инвестиции в 2021

– Санкции точно не повлияют на инвестиции в международные рынки, рынок драгоценных металлов.





Что касается рынка белорусских облигаций и акций, санкции могут повлиять на конкретные компании или сектора, которые попадут под ограничения. Но на данный момент вопрос санкций прогнозировать проблематично и я бы даже сказал спекулятивно. Нужно ждать списки с конкретными компаниями.





Инвестиции в токены

– Не так давно у белорусов появилась возможность инвестировать в токены – финансовый инструмент сходный по механике работы с облигациями и доверительным управлением. Только здесь сильно ниже порог входа, ниже комиссии, можно все делать онлайн, но выше риски.





В Беларуси работают две популярные биржи: Currency.com и Finstore.by. Первая позволяет выходить на международный рынок токенов, приобретая практически любые иностранные активы. Finstore.by же больше направлен на внутренний белорусский рынок, через него выпускали токены многие белорусские предприятия реального сектора.





“Сильно упрощая можно сказать, что Currency.com – это аналог доверительного управления, а Finstore.by – аналог корпоративных облигаций.





Еще один важный момент – нужно хорошо разбираться в том, токены каких компаний вы покупаете и как этот инструмент работает. Что будет в случае банкротства площадки? Например, в случае банкротства банка, который предоставляет доверительное управление, ваши активы перейдут в другой банк.





Где выше доходность?

Среди всех названных инструментов самая низкая доходность будет у валютных вкладов. И тут можно говорить скорее о сбережении средств, чем попытке заработать на вкладах.





На самом деле, напрямую сравнивать доходность банковских вкладов и доверительного управления или токенов не имеет смысла. Потому что во втором случае все зависит от того, в какие инструменты вы будете вкладывать свои средства.