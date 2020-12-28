











В Нацбанке отметили, что 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Николай Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные санкции.





"В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применения санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", – сказано в сообщении НБУ.





Также одно из оснований отказа – непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств.





БТА Банк основан в 1992 году. На начало 2020 года акционером банка являлся казахский бизнесмен Кенес Ракишев, которому принадлежит 100% уставного капитала банка через БТА Банк Казахстан. По данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру активов БТА Банк занимал 71-е место (385,6 млн грн) среди действующих 74 банков в Украине.