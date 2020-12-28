Изменения в новом году. Что ожидает нас с 1 января?

Повышение пенсионного возраста, увеличение минимальной зарплаты и платный выезд за границу для автомобилистов. В традиционной рубрике «АиФ» разбирается, какие перемены ожидают белорусов в начале 2021 года.





ЗАРПЛАТЫ

С 1 января в Беларуси поднимется минимальная заработная плата. Она увеличится на 25 руб. и составит 400 руб. В предыдущий раз размер «минималки» официально менялся ровно год назад. Напомним, минимальная зарплата – это нижняя граница оплаты труда работника. Проще говоря, наниматель не имеет права платить работнику меньше данной величины.





С начала месяца на 10 руб. также вырастет размер базовой ставки. Этот показатель с 1 января составит 195 руб. От него зависит размер зарплат бюджетников. В частности, базовая ставка применяется при оплате труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Ожидается, что бюджетники получат прибавку в размере около 5,4%. В последний раз размер базовой ставки пересматривался в начале 2020 года. Тогда она составила 185 руб.





ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста в Беларуси. Так, с 1 января 2021 года пенсионный возраст мужчин повысится до 62,5 года, а для женщин – до 57,5 года. Напомним, до 2022 года постепенно возраст выхода мужчин на пенсию достигнет 63 года, а женщин – 58 лет.





В 2021 году также увеличат минимальный страховой стаж. В него входит только то время, когда человек работал и работодатель платил за него страховые взносы в ФСЗН. С 1 января минимальный страховой стаж увеличится на полгода до 18 лет. К 2025 году он составит 20 лет.









«ДОРОЖНЫЙ НАЛОГ»

Ожидается, что с 1 января завершится «эпопея» с «дорожным налогом». Госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении будет отменена. Ее заменят транспортным налогом. Планируется, что ставки налога в сравнении с существующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физлиц и на 15% для организаций. При этом уплата транспортного налога не будет привязана к техосмотру.





Напомним, «дорожный налог» был введен еще в 2014 году. Его привязали к процедуре прохождения техосмотра. Иными словами, пока не заплатишь налог, техосмотр пройти не дадут. Из-за этого многие автомобилисты сознательно предпочитают ездить без ТО, хотя за это предусмотрена ответственность. Разговоры о том, чтобы разделить прохождение техосмотра и уплату госпошлины, идут уже несколько лет. Чиновники не раз называли конкретные сроки, ко вс изменится. Сначала это был апрель 2019 года, затем – январь 2020 года, однако вопрос так окончательно и не решен.





ПЛАНЫ

С 1 января в Беларуси планируется повышение базовой величины. Она вырастет на 2 руб. и составит 29 руб. В связи с этим увеличится размер некоторых штрафов, налогов и госпошлин, а также выплат населению.









С начала года выезд за границу на легковом автомобиле планируют сделать платным. Сбор составит не более 3 базовых величин. В качестве обоснования введения нового платежа приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с коронавирусом.





С 1 января в среднем на $4,2 в эквиваленте подорожают коммунальные услуги. Подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. Напомним, в последнее время в Беларуси ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах $5 в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. В 2020 и 2019 годах тарифы на ЖКУ повышали в два этапа – в январе и июне. Такой же график повышения цен ожидается и в 2021 году.