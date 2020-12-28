+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Головченко признал влияние президентских выборов на экономику

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире госканала «Беларусь 1» фактически признал влияние на экономику итогов президентских выборов, которые прошли в августе. Происходящее после голосования он назвал «турбулентностью».


…Это тоже был определенный вызов для всей государственной системы, для органов исполнительной власти. Не секрет, что пришлось работать в условиях, когда были целенаправленные действия, направленные на дестабилизацию экономики страны.
Глава правительства заявил, что «удалось сохранить управляемость в трудовых коллективах». По его словам, все, что в «определенных средствах массовой информации» называлось стачками и забастовками, — это были «локальные вещи», которые с помощью современных технологий выдавались за «глобальные процессы».

Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]