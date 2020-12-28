Прогноз по валютам: каким будет курс доллара в начале 2021 года?





- Минувшая неделя закрылась достаточно сильной просадкой белорусского рубля к валютной корзине. К доллару США белорусский рубль подешевел на 3,29%, к евро - на 2,84% и к российскому рублю - на 1,13%.





В годовом разрезе





Но если посмотреть в разрезе года, то в принципе эти изменения - текущий «минус» на предыдущий «плюс» - дают практически «нулевую» корзину. Изменения курса белорусского рубля к доллару США по году составили (на 24 декабря) 22,8%, к евро - 33,62%. А к российскому рублю изменения были минимальные - 1,67%. Причем, что достаточно удивительно, эти 1,67% пришлись буквально на последние четыре дня (21-24 декабря). То есть, российский рубль подорожал на 1,67% и в месячном исчислении, и в годовом. Можно сказать, что в течение года курс российского рубля практически не изменился.





Основное резкое повышение курса доллара произошло в марте этого года, а второй удар по национальной валюте Беларуси пришелся на август. Вот эти две волны понижения и сложили те цифры по году, которые мы сейчас наблюдаем.





Год завершится спокойно

В конце минувшей недели текущий курс доллара зафиксировался на уровне почти 2 белорусских рублей 59 копеек, евро - почти 3 белорусских рублей 16 копеек, и российского рубля - 3 белорусских рублей 45 копеек за 100 российских. Неделя была короткая, поскольку праздничная.





По традиции, в связи с рождественскими каникулами, текущая неделя, тоже короткая, на международных финансовых рынках может быть достаточно спокойной. Как правило, активное возобновление торгов начинается уже 3-5 января.





Прогноз по паре евро/доллар до конца 2021 года

Что касается пары евро/доллар, то ее текущий курс 1,2190 отражает ранее заданную тенденцию. Доллар просел ко всем основным мировым активам. Индекс доллара находится в районе 90 пунктов «плюс-минус» с небольшим.





И велика вероятность, что с началом следующего года эта тенденция сохранится. По крайней мере, на месячном графике формируется технический паттерн, который называется «двойное дно». И в том случае, если эта фигура получит свое развитие, в течение следующего года пара евро/доллар может вырасти до отметки 1,37 к концу следующего 2021-го — началу 2022 года.





Это такой достаточно дальний прогноз, с учетом всех факторов, которые и сейчас толкают евро вверх на внешних финансовых рынках. В частности, таких, как подписание стимулирующих программ, а также окончательное оформле е «развода» между Великобританией и Евросоюзом, которого ждали в последние дни уходящего года, или, как говорят шахматисты, на падающем флажке. (Прим. Myfin.by: в рождественские выходные, когда комментарий эксперта был уже подготовлен, появилась информация, что Великобритания и ЕС сумели договориться и достигли определенного компромисса. Согласован текст финального соглашения, которое включает сохранение свободной торговли, безвизового перемещения, возможность доступа к рынкам и морским ресурсам, равный доступ к социальным системам друг друга. Как в дальнейшем это может отразиться на финансовых рынках - читайте в последующих комментариях).





Не исключено, что пара евро/доллар эту неделю закончит чуть выше отметки 1,22, может быть, на уровне 1,2250-1,2270. Если названные факторы не будут реализованы, возможна коррекция в район 1,2050-1,21. Такой диапазон для пары евро/доллар видится на завершении 2020 года.





На внутреннем рынке

По отношению к белорусскому рублю и иностранным валютам трудно точно сказать, что к концу недели возобладает на нашем внутреннем рынке.





С большой долей вероятности можно говорить, что вряд ли доллар подорожает выше чем 2,60 белорусского рубля. А если он опустится, то вряд ли ниже 2,55 белорусского рубля.





Евро скорее всего останется в диапазоне 3,15-3,16 белорусского рубля.





А российский рубль останется вблизи тех же пределов - 3 белорусских рубля 45 копеек за 100 российских.







