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Китай может стать первой экономикой мира раньше, чем предполагалось

Это следует из отчета базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований (CEBR), пишет ВВС. Китай в 2028 году, на пять лет раньше предполагавшегося срока, перегонит Америку и станет ведущей экономикой мира.




Этому, по мнению аналитиков, способствуют эффективные действия китайских властей по борьбе с пандемией.

Они также отмечают, что после отката, вызванного коронавирусом, Индия к 2030 году по экономическим показателям выйдет на третье место в мире. А Россия к 2035 году может войти в первую десятку, не в последнюю очередь благодаря недооцененному сейчас, но достаточно мощному IT-сектору.

Несмотря на то, что Китай первым попал под удар Covid-19, эпидемию там удалось взять под контроль благодаря быстрым и жестким мерам, поэтому китайцам не понадобились дополнительные локдауны, которые парализовали Европу и нанесли тяжелый удар по ее экономике.

В результате Китай избежал в уходящем году экономического спада и даже зафиксировал рост в 2%.

На этом фоне американская экономика перенесла куда более тяжелые потрясения, эпидемиологические показатели там оказались одними из самых худших в мире.

Экономический ущерб отчасти был компенсирован монетарной политикой и огромными налоговыми льготами, однако из-за политических разногласий около 14 млн американцев в новом году могут остаться без пособий по безработице.



Отчет предсказывает, что после резкого оживления в 2021 году в связи с окончанием пандемии американская экономика в 2022-24 годах будет расти на 1,9%, а затем рост замедлится до 1,6%.


А вот экономика Китая покажет ежегодный рост в 5,7% аж до 2025 года, и лишь после этого немного замедлится до 4,5% в 2026-2030 году.

Доля Китая в мировой экономике уже подскочила с 3,6% в 2000 году до 17,8% в нынешнем, и если верить авторам отчета, к 2023 году Китай попадет в разряд экономик с высоким доходом.

Впрочем, средний китаец в финансовом отношении по-прежнему будет куда беднее среднего американца, если учесть, что население страны в 4 раза больше, чем в США.
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