Отчет об испытаниях опубликовали ученые из Китайской академии наук (CAS) в журнале Chinese Journal of Aeronautics





Ведущий автор исследования Цзиан Цзунлинь заявил, что разработка его команды послужит основой для создания многоразовых орбитальных космопланов и гиперзвуковых самолетов нового поколения.





Двигатель работает на чистом водороде а в его конструкции использованы неназванные особые сплавы. Их создали специально для sodramjet, поскольку применяемые в ракетно-космической отрасли металлы с трудом выдержали бы температуры, возникающие в новом ПВРД. Устройство испытанного прототипа разительно отличается от известных схем гиперзвуковых прямоточных двигателей.





Инженеры и ученые Китайской академии наук проводили эксперимент в гиперзвуковой аэродинамической трубе, способной создавать скорость воздушного потока до 9 чисел Маха. Это примерно равно 11 тысячам километров в час. Показатели прототипа во время испытаний были стабильными — он работал как положено. В ходе экстраполяции результатов измерений ученые сделали вывод, что sodramjet будет стабильно разгоняться и эффективно работать на скорости до 16 чисел Маха. А это уже примерно 19,5 тысяч километров в час, то есть весь экватор летательный аппарат с таким двигателем облетит чуть более, чем за два часа, цитирует статью Naked Science.

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Чтобы проверить теоретические выкладки придется дождаться постройки более мощной аэродинамической трубы. Ну а до практического применения sodramjet может и вовсе никогда не дойти. Да, реализованная китайскими учеными схема демонстрирует потрясающие показатели. Фактически, чем быстрее такой двигатель летит, тем эффективнее он работает. Однако использованные в его конструкции материалы выдержали лишь кратковременные эксперименты. Как они поведут себя при полетах длительностью в десятки минут — предсказать пока трудно.