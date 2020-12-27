Биткоин продолжает расти: стоимость превысила 27 тысяч долларов





Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.





Так, пиковая цена биткоина составила 27 430,83 доллара. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на более чем 11%.





По состоянию на 27 декабря общая рыночная капитализация биткоина равняется 509,88 миллиарда долларов. За сутки рост составил более 43 миллиардов долларов.





Отметим, это уже третий исторический рекорд криптовалюты за последние сутки. До этого дважды 26 декабря биткоин преодолевал отметки в 25 и 26 тысяч долларов.





Напомним, в середине декабря биткойн впервые превысил 23 тысячи долларов. Он вырос 17 числа почти на 20% за один день и впоследствии достиг 24 тысяч долларов к 20 декабря.



