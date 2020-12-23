«Белоруснефть» ищет в России сырье для газоперерабатывающего завода

Белорусский ГЗП способен перерабатывать ежегодно 235 миллионов кубометров газа. Белорусские месторождения обеспечивают более 200 миллионов кубометров попутного нефтяного газа. Остальной объем поставляют российские предприятия, пишет TUT.BY





В России в 2020 году производство сжиженного углеводородного газа сократилось на 4%. А это — более 1 миллиона тонн в год. Причина — снижение поставок сырья. Увеличилась и премиальность внутреннего рынка. Из-за ввода в эксплуатацию мощностей «Запсибнефтехима» компании «Сибур» россияне частично переориентировали сырьевые потоки с экспорта на выпуск нефтехимической продукции в стране. Все это стимулирует Белорусский газоперерабатывающий завод диверсифицировать поставки сырья.





Для поиска потенциальных поставщиков делегация «Белоруснефти» провела переговоры с руководством компаний «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Газпром экспорт», ИМПЭКСНЕФТЕХИМ.





В «Белоруснефти» в качестве наиболее вероятных рассматривают схемы поставки и использования в производстве БГПЗ сырья от дочерних предприятий российских нефтяных компаний, расположенных в Сургуте, Татарстане, Астрахани и других регионах.