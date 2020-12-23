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«Белоруснефть» ищет в России сырье для газоперерабатывающего завода

Белорусский газоперерабатывающий завод, который развивает «Белоруснефть», вынужден искать новых поставщиков сырья на российском рынке. На этой неделе менеджеры компании провели переговоры в Санкт-Петербурге, пишет neft.by.


Белорусский ГЗП способен перерабатывать ежегодно 235 миллионов кубометров газа. Белорусские месторождения обеспечивают более 200 миллионов кубометров попутного нефтяного газа. Остальной объем поставляют российские предприятия, пишет TUT.BY

В России в 2020 году производство сжиженного углеводородного газа сократилось на 4%. А это — более 1 миллиона тонн в год. Причина — снижение поставок сырья. Увеличилась и премиальность внутреннего рынка. Из-за ввода в эксплуатацию мощностей «Запсибнефтехима» компании «Сибур» россияне частично переориентировали сырьевые потоки с экспорта на выпуск нефтехимической продукции в стране. Все это стимулирует Белорусский газоперерабатывающий завод диверсифицировать поставки сырья.

Для поиска потенциальных поставщиков делегация «Белоруснефти» провела переговоры с руководством компаний «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Газпром экспорт», ИМПЭКСНЕФТЕХИМ.

В «Белоруснефти» в качестве наиболее вероятных рассматривают схемы поставки и использования в производстве БГПЗ сырья от дочерних предприятий российских нефтяных компаний, расположенных в Сургуте, Татарстане, Астрахани и других регионах.
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