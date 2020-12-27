



Инфляция в Беларуси в 2021 году будет расти существенно выше уровня в 5-6%, который заложен правительством в экономическом прогнозе. Одна из причин ― действия властей, которые сократили доверие к государству, в результате чего популярность белорусского рубля резко упала, а население перешло к долларизации ― способу сохранить заработанное. Такое мнение Sputnik Беларусь высказал известный белорусский Ярослав Романчук.





«К сожалению, акцент на ручное управление ценами ― это тупиковый подход. Белорусские власти последние 25 лет в разной степени этим увлекались. В результате мы имели инфляцию, которая существенно выше среднегодовой по миру или по региону», ― объясняет экономист.

Он напомнил, что если взять период с 1995 по 2019 годы, то по показателю среднегодовой инфляции Беларусь вошла бы в топ-20 неблагополучных стран мира. Причина в том, что у нас нет естественных рыночных механизмов регулирования или поддерживания цен, например, свободы конкуренции и выбора.





По его словам, то, что Беларусь превысила 6% (уровень инфляции в сравнении с предыдущим годом ― прим. Sputnik), это небольшая часть общей картины. Инфляция является следствием денежно–кредитной политики, а также увеличения разного рода инструментов денег в нашей экономике. Кредитование увеличилось на 25-28%, а инфляционные ожидания, опубликованные Нацбанком, в январе составят 10,1%, а на ближайшие 12 месяцев ― 11,3%. Поэтому инфляция будет расти существенно выше 5-6%, которые закладывает правительство.





По мнению Романчука, в опубликованном властями документе по дальнейшей борьбе с инфляцией и стабилизации цен нет «целого ряда важнейших структурных и институциональных изменений, которые обеспечивают стабильность цен, прежде всего, расширение спроса на рубли, создание благоприятных условий для предпринимателей. Грубо говоря, если нет спроса на инвестиционные кредитные ресурсы, нет экономической активности, есть давление на предпринимателей, то естественно, что такого рода цены – как следствие сужения количества людей, пользующихся деньгами».





По оценке эксперта, последние действия властей радикально сократили доверие населения не только к ним, как к личностям, политикам, администраторам, но и ко всему государственному, поэтому «отсюда и резкое падение популярности белорусского рубля, и долларизация как способ сохранить заработанное».





Напомним, 30 ноября Совет Министров утвердил антиинфляционную программу на 2021-2023 годы. По планам Нацбанка экономика Беларуси начнет устойчиво расти, а цифры инфляции, напротив, снижаться, ко второй половине 2021 года.





В новой программе, созданной для сдерживания роста инфляции, запланировано больше шестидесяти мероприятий по шести направлениям:



