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В Индексе «Бик Мака» цены в Беларуси стали ниже украинских

Цена на один «Бик Мак» в 2020 году в долларовом эквиваленте в Беларуси стала дешевле, чем в Украине. Раньше было наоборот.

 


Учитывая, что в белорусских ресторанах «McDonald's» «Бик Мак» стоит 5 рублей 20 копеек, а в Украине - 57-59 гривен, оказалось, что ценник в Беларуси стал ниже, чем в стране-соседке, славящейся своими низкими ценами. В Беларуси один «Бик Мак» стоит 2,01 доллара, в Украине - 2,07-2,08 доллара. 

Любопытно, что, например, 10 лет назад, в 2010 году, «Бик Мак» в Украине был на 0,5 доллара дешевле, чем в Беларуси, пишет Thinktanks.by.

Для сравнения в России «Бик Мак» стоит 1,80 доллара, а  в США - 5,71 доллар. 

Цена на «Бик Мак» показывает недооцененность белорусской валюты более, чем на 50%. 

Индекс бигмака основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов), только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s повсеместно.

Журнал The Economist публикует Индекс «Бик Мака» ежегодно с 1986 года. Однако в индексе 2020 года белорусский рубль отсутствует.  В этой связи Thinktanks.by использовал цены, приведенные на сайте белорусских ресторанов McDonald’s.
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