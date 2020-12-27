



В прошлый раз Bitcoin побил исторический максимум утром 26 декабря. Тогда его стоимость превысила 25 000 долларов.





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Инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также на цену криптовалюты влияет общий позитив в новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин.