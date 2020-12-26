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«Санта Бремор» продолжит скупать акции «Савушкина продукта»

ООО «Санта Бремор» намерено продолжить скупку акций ОАО «Савушкин продукт» в первом квартале 2021 года. На Едином портале финансового рынка размещено предложение о скупке ценных бумаг.


В соответствии с ним, «Санта Бремор» в период с 11 января по 31 марта 2021 года готово выкупить 39,4 тыс. простых акций «Савушкина продукта» по цене в 150 рублей за штуку.

Предыдущий раз «Санта Бремор» объявляло о скупке 40 тыс. акций по цене 150 рублей в период с 15 сентября по 14 декабря 2020 года.

В свою очередь ОАО «Савушкин продукт» объявило о скупке 13 936 акций ОАО «Савушкина пуща» по цене 7,5 рубля в период с 11 января по 30 июня 2021 года. ОАО «Савушкина пуща» объединяет производителей молочного сырья.
Reform.by
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