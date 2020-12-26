«Санта Бремор» продолжит скупать акции «Савушкина продукта»





В соответствии с ним, «Санта Бремор» в период с 11 января по 31 марта 2021 года готово выкупить 39,4 тыс. простых акций «Савушкина продукта» по цене в 150 рублей за штуку.





Предыдущий раз «Санта Бремор» объявляло о скупке 40 тыс. акций по цене 150 рублей в период с 15 сентября по 14 декабря 2020 года.





В свою очередь ОАО «Савушкин продукт» объявило о скупке 13 936 акций ОАО «Савушкина пуща» по цене 7,5 рубля в период с 11 января по 30 июня 2021 года. ОАО «Савушкина пуща» объединяет производителей молочного сырья.