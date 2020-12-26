







По информации источника, знакомого с ходом переговоров, формула расчета цены на сырье и объем поставок останутся прежними.





«Российские поставщики договорились с «Белнефтехимом». Условия останутся прежние», — рассказал источник.





При этом стороны полностью не договорились по другим вопросам, среди которых — компенсация Беларуси за «грязную» нефть, а также за налоговый маневр.





В пятницу 25 декабря Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что ожидает сохранения нынешних условий поставок нефти в нашу страну.





«Полагаю, что условия взаимодействия хозяйствующих субъектов в следующем году сохранятся в тех форматах, в которых они были обозначены в году текущем», — сказал посол.





По его словам, сейчас идут переговоры между российскими нефтяными компаниями и белорусскими контрагентами. Москва услышала все пожелания Минска по условиям поставок нефти.





Напомним, в начале 2020 года Беларусь и Россия не смогли договориться о стоимости поставок российской нефти из-за размера премии к цене сырья. Поэтому практически весь первый квартал нефтеперерабатывающие заводы Беларуси работали с половинной загрузкой, используя альтернативные поставки, собственное сырье и поставки через компании Михаила Гуцериева. 21 марта стало известно, что премьер-министры Беларуси и России договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ «в полном объеме и на согласованных условиях». Российские компании согласились снизить размер премии до 4,7 доллара за тонну. Эти средств должны были компенсироваться из российского бюджета. С апреля поставки были возобновлены.



