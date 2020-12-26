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Проценты по валютным депозитам населения больше не растут

Тенденция увеличения процентов по валютным вкладам физических лиц в белорусских банках завершилась: средняя ставка по новым вкладам на срок до 1 года в ноябре осталась равной 1,02%.



До этого данная ставка увеличивалась на протяжении нескольких месяцев подряд. Впрочем, средняя ставка по аналогичным депозитам на срок свыше года выросла в ноябре до 1,85% с 1,81% в октябре. Но темпы прироста данного параметра снизились.

Похоже, что белорусским банкам валюта не особенно нужна. На это указывает и динамика процентов по валютным депозитам юридических лиц, пишет банковский сайт Select.by. Средняя ставка по новым вкладам на срок до 1 года в ноябре опустилась до 1,07% годовых с 1,18% в октябре.
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