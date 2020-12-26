Проценты по валютным депозитам населения больше не растут









До этого данная ставка увеличивалась на протяжении нескольких месяцев подряд. Впрочем, средняя ставка по аналогичным депозитам на срок свыше года выросла в ноябре до 1,85% с 1,81% в октябре. Но темпы прироста данного параметра снизились.



