Там отметили, что благодаря повышению с 1 декабря текущего года пенсионных выплат средний размер трудовых пенсий минчан составил 522,76 рубля, что на 6,7 % выше общереспубликанского. При этом средний размер всех назначенных пенсий в столице увеличился до 515,86 рубля (на 6,9 % больше, чем в целом по республике).









Декабрьское повышение всех видов трудовых пенсий стало вторым за текущий год, напомнили в комитете. Так, с 1 июля пенсионные выплаты уже были увеличены, тоже на 6 %. Кроме того, четыре раза за год порастали минимальные трудовые пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальные пенсии.



