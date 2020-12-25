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Исследование: коронакризис позитивно отразился на ломбардах в Беларуси

Компания SATIO, опрашивая белорусские бизнесы, выяснила, что коронакризис позитивно отразился на ломбардах. У населения стало меньше денег, и поэтому услуги по закладу имущества востребованы.

- Мы растем как на дрожжах — на 10−20% в месяц. До кризиса тоже росли, но в разы медленнее. Пока даже дивиденды не выводим — всю прибыль вовлекаем в оборот. Пока справляемся без банковской помощи», — рассказали SATIO в одной из крупных сетей ломбардов.

Как сообщалось, с апреля 2020 года действует новый указ о микрофинансовых организациях. Он ввел некоторые новые опции для ломбардов. Например, это работа в режиме комиссионного магазина. При этом в декабре 2020 года приняты поправки в Налоговый кодекс, которые поднимают ставку налога на прибыль с 25 до 30% для ломбардов. Это должно произойти в 2021-2022 годах.

Всего в опросе SATIO участвовало 420 компаний со всей страны. На вопросы отвечали собственники, топ-менеджеры, директора. Из всех участников 14% — госсектор, 9% — частники с долей иностранного капитала, 78% — просто частники.
Officelife.media
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