Dana Holdings заявила, что завершает работу в Беларуси

Компания «Дана Астра» (группа Dana Holdings) выпустила новогоднее обращение, похвасталась успехами и сообщила, что сворачивает деятельность в Беларуси.





Компания рассказывает, каких успехов добилась за последние 36 лет, когда впервые стала налаживать контакты с беларускими функционерами.





«Уходящий год мы считаем успешным - все планы выполнены, и даже с опережением. […] К сожалению, в ходе любого строительства бывают замечания или задержки, и мы благодарны вам за ваше понимание».





Компания сообщает, что в этом году раньше срока завершили комплекс «Маяк Минска», что вышли на финишную прямую по возведению комплекса «Парк Челюскинцев», который сдадут уже в следующем году; что первый квартал «самого масштабного строительного проекта Европы» — Minsk World — завершен.





А дальше компания говорит:





На этом компании «Эмирэйтс Блю Скай» («Зомекс») и «Дубай Вотер Фронт» («Белинтероба») завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций.





ООО «Эмирэйтс Блю Скай» — это новое название компании ИООО «Зомекс Инвестмент», имя сменили в начале 2020 года, когда арабские компании решили инвестировать в минское строительство.





С чем именно связано решение завершить работу в Беларуси, не сообщается. Возможно, дело в том, что «Дана Астра» (Dana Holdings) попала под недавний европейский пакет санкций.





— Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают близкие отношения с Александром Лукашенко. Лилия Лукашенко, невестка президента, занимает высокую должность в компании. Таким образом, Dana Holdings /Dana Astra извлекает выгоду, поддерживая режим Лукашенко, — говорится в решении еврочиновников.







