+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Dana Holdings заявила, что завершает работу в Беларуси

Но делает вид, что не из-за европейских санкций.

Dana Holdings заявила, что завершает работу в Беларуси
Компания «Дана Астра» (группа Dana Holdings) выпустила новогоднее обращение, похвасталась успехами и сообщила, что сворачивает деятельность в Беларуси.

Компания рассказывает, каких успехов добилась за последние 36 лет, когда впервые стала налаживать контакты с беларускими функционерами.

 «Уходящий год мы считаем успешным - все планы выполнены, и даже с опережением. […] К сожалению, в ходе любого строительства бывают замечания или задержки, и мы благодарны вам за ваше понимание».

Компания сообщает, что в этом году раньше срока завершили комплекс «Маяк Минска», что вышли на финишную прямую по возведению комплекса «Парк Челюскинцев», который сдадут уже в следующем году; что первый квартал «самого масштабного строительного проекта Европы» — Minsk World — завершен.

А дальше компания говорит:

 На этом компании «Эмирэйтс Блю Скай» («Зомекс») и «Дубай Вотер Фронт» («Белинтероба») завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций.

ООО «Эмирэйтс Блю Скай» — это новое название компании ИООО «Зомекс Инвестмент», имя сменили в начале 2020 года, когда арабские компании решили инвестировать в минское строительство.

С чем именно связано решение завершить работу в Беларуси, не сообщается. Возможно, дело в том, что «Дана Астра» (Dana Holdings) попала под недавний европейский пакет санкций.

— Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают близкие отношения с Александром Лукашенко. Лилия Лукашенко, невестка президента, занимает высокую должность в компании. Таким образом, Dana Holdings /Dana Astra извлекает выгоду, поддерживая режим Лукашенко, — говорится в решении еврочиновников.
The Village 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]