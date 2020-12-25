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В рейтинге российских миллиардеров сменился лидер

Совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин потеснил президента «Норникеля» Владимира Потанина в рейтинге самых богатых бизнесменов России.



По данным Forbes Real Time, за минувшие сутки состояние Лисина на фоне роста стоимости акций НМЛК увеличилось на $187 млн — до $26,1 млрд. Это 56-е место в общемировом рейтинге миллиардеров.

Состояние Потанина уменьшилось за последние сутки на $351 млн и оценивается в $26 млрд.

Далее первая десятка богатейших россиян выглядит так:

3. Леонид Михельсон («Новатэк») — $22,7 млрд (66-е место);

4. Алексей Мордашов и семья («Северсталь») — $22,6 млрд (68-е);

5. Сулейман Керимов и семья («Полюс») — $20,1 млрд (86-е);

6. Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, СИБУР) — $19,7 млрд (92-е);

7. Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ) — $19,3 млрд (99-е);

8. Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») — $16,3 млрд (117-е);

9. Михаил Фридман («Альфа-групп») — $15,2 млрд (130-е);

10. Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) — $14,7 млрд (139-е).

Общий рейтинг богатейших людей мира возглавляет сейчас Джефф Безос (Amazon) — $185,8 млрд.

На втором месте Бернар Арно (LVMH) — $145,3 млрд, на третьем — Илон Маск (Тесла, SpaceX) с состоянием $143,9 млрд.
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