В рейтинге российских миллиардеров сменился лидер









По данным Forbes Real Time, за минувшие сутки состояние Лисина на фоне роста стоимости акций НМЛК увеличилось на $187 млн — до $26,1 млрд. Это 56-е место в общемировом рейтинге миллиардеров.





Состояние Потанина уменьшилось за последние сутки на $351 млн и оценивается в $26 млрд.





Далее первая десятка богатейших россиян выглядит так:





3. Леонид Михельсон («Новатэк») — $22,7 млрд (66-е место);





4. Алексей Мордашов и семья («Северсталь») — $22,6 млрд (68-е);





5. Сулейман Керимов и семья («Полюс») — $20,1 млрд (86-е);





6. Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, СИБУР) — $19,7 млрд (92-е);





7. Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ) — $19,3 млрд (99-е);





8. Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») — $16,3 млрд (117-е);





9. Михаил Фридман («Альфа-групп») — $15,2 млрд (130-е);





10. Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) — $14,7 млрд (139-е).





Общий рейтинг богатейших людей мира возглавляет сейчас Джефф Безос (Amazon) — $185,8 млрд.





На втором месте Бернар Арно (LVMH) — $145,3 млрд, на третьем — Илон Маск (Тесла, SpaceX) с состоянием $143,9 млрд.