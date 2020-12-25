+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Не хватает 200 миллионов рублей: бюджет Минска на 2021 год запланирован с дефицитом

Мингорсовет утвердил бюджет белорусской столицы на следующий год. Он будет дефицитным. Доходы бюджета запланированы на уровне 5,55 млрд рублей, а расходы — 5,75 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 200 млн рублей.

 
Как сообщает БелТА, он сократится в сравнении с 2020 году. На финансирование социальной сферы будет потрачено 2,783 млрд рублей. В бюджете заложен дополнительный резервный фонд на повышение зарплат бюджетникам.
 
Основу доходов составят подоходный налог, налог на прибыль и налоги на имущество.
 
Инвестиционная программа Минска включает 264 объекта. На ее реализацию потратят 653 млн рублей. В стадии строительства уже находятся 100 объектов. Средства будут сконцентрированы на объектах, которые предполагается ввести в строй в 2021 году.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]