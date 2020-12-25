Как сообщает БелТА, он сократится в сравнении с 2020 году. На финансирование социальной сферы будет потрачено 2,783 млрд рублей. В бюджете заложен дополнительный резервный фонд на повышение зарплат бюджетникам.

Основу доходов составят подоходный налог, налог на прибыль и налоги на имущество.

Инвестиционная программа Минска включает 264 объекта. На ее реализацию потратят 653 млн рублей. В стадии строительства уже находятся 100 объектов. Средства будут сконцентрированы на объектах, которые предполагается ввести в строй в 2021 году.