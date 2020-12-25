



Первый объект знаком всем, кто бывал на Октябрьской — одно из самых красивых на этой улице зданий. Это производственная база по адресу: ул. Октябрьская, 16.





Общая площадь, которую занимает этот объект — 5.1481 Га. В состав лота входит административно-производственный корпус № 4, площадью 19.710,5 квадратных метров, здание специализированное (литейный цех) площадью 7664,8 «квадратов», производственный корпус площадью 4340,5 метров квадратных и инженерный корпус 3348,6 «квадратов».





Начальная стоимость этого лота — 20.870.640 рублей ($ 8.134.164 по курсу Нацбанка).