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63 тысячи «квадратов» в самом центре Минска. МЗОР вновь выставил свои активы на продажу

ОАО «МЗОР» выставил на продажу свои активы в центре города на тусовочной улице Октябрьской. Три объекта, которые продает завод, имеют общую площадь более 63.000 квадратных метров и занимают территорию в 7 Га.


Первый объект знаком всем, кто бывал на Октябрьской — одно из самых красивых на этой улице зданий. Это производственная база по адресу: ул. Октябрьская, 16.

Общая площадь, которую занимает этот объект — 5.1481 Га. В состав лота входит административно-производственный корпус № 4, площадью 19.710,5 квадратных метров, здание специализированное (литейный цех) площадью 7664,8 «квадратов», производственный корпус площадью 4340,5 метров квадратных и инженерный корпус 3348,6 «квадратов».

Начальная стоимость этого лота — 20.870.640 рублей ($ 8.134.164 по курсу Нацбанка).
Realt.by
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