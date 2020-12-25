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Брестская ИТ-компания отказалась от инвестпроекта за $8 млн

ИТ-компания «Эполь Софт», планировавшая инвестировать $8 млн в бизнес-центр в Бресте, отказалась от своих планов.

Таким образом, возведение многофункционального комплекса не состоится, несмотря на то что компании выделен земельный участок площадью 1 га и готов проект здания, задуманного как семиэтажный треугольник.

Напомним, разработчиком архитектурно-планировочной концепции была польская компания Horizene. На первом этаже на площади 300 кв. метров должны были разместиться торговые и бытовые объекты, на остальных — офисы общей площадью 8 тыс. «квадратов».

Приступить к строительству брестские айтишники планировали в 2021 году.

Однако сейчас инвестор не видит возможности приступить к реализации этого проекта. Официально компания объясняет свое решение сложной эпидемической ситуацией.
Officelife.media
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