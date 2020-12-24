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Санаторий «Беларусь», напомним, принадлежит Управлению делами президента Беларуси. Счета были открыты в шведском Swedbank. 18 декабря они были арестованы, пишет tut.by





— Нас заранее никто не предупреждал, мы не получали никаких писем, что счета были арестованы мы узнали только после попытки осуществить переводы, — рассказал изданию директор санатория Илья Епифанов.





По его словам, им объяснили, что счета были арестованы из-за вступивших в силу санкций Евросоюза против Беларуси.





— Мы специально посетили страницу ЕС, где перечислены компании, подпадающие под санкции. О санатории в Друскининкае нет ни слова. Тем не менее, мы не можем использовать деньги компании, хотя для абсолютного большинства ее сотрудников это единственный источник дохода, — говорит Епифанов.





Впрочем, в банке уверяют, что клиент был проинформирован об аресте счетов.





Напомним, ЕС принял уже три пакета санкций против в Беларуси. В первом, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников.





17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении 29 человек и семи юридических лиц.