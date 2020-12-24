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Любимый супермаркет: Комаровку посещают в день 90 тыс. покупателей

Комаровский рынок — один из самых востребованных и популярных в столице. Об этом заявил в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Комаровка и сегодня очень востребована. В среднем в день рынок посещают 90 тыс. покупателей, — отметил он.

Гражданам, сетующим на высокие, по их мнению, цены на Комаровке, Ю. Трущенко предложил приходить на рынок в более позднее время.


— Что касается лайфхака, могу посоветовать приходить под закрытие, когда те, кто не реализовал продукцию за день, продают ее по более низкой цене. Так делает большинство минчан, — сказал Ю. Трущенко.

По его словам, сегодня торговое предприятие устанавливает различные цены. Так как сам рынок ничего не реализует, все торговые точки сдаются в аренду.

— Приезжают сюда разные субъекты хозяйствования — от фермеров до физических лиц. Они выставляют ту цену, по которой считают свой товар. В течение дня или недели цены подвергаются корректировке, как правило, в меньшую сторону. Поэтому совет: найдите время и своего продавца на Комаровском рынке, — сказал Ю. Трущенко.

Наличие официального документа у продавца с фермерского рынка, подтверждающего исключительное качество продукции, зампредседателя Мингорисполкома считает вопросом репутации продавца.

— Продавца можно попросить предоставить такую бумагу. У многих торгующих на рынке, есть документ о том, что у них имеется подсобное хозяйство, на котором произрастает тот или иной вид продукции. Кроме того, на рынках существуют лаборатории, которые проводят все необходимые исследования реализуемой продукции, — резюмировал Ю. Трущенко.
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