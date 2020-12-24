Смерть миллионера из списка Forbes подтвердил журналистам гендиректор «Сусуманзолота» Александр Чугунов.





Владимир Христов оставался председателем совета директоров «Сусуманзолота», одной из крупнейших золотодобывающих компаний Магаданской области.





Коллеги вспоминают, что уроженец Донецкой области Владимир Христов трудоустроился на Сусуманский ГОК в конце 1980-х. В 1992 году комбинат попал в госпрограмму приватизации: 75% акций распределялось между работниками, 25% предприятие могло выкупить у государства, что и сделало в 1994 году.





На базе ГОКа Владимир Христов выстроил холдинг — головной компанией стало ОАО «Сусуманзолото».





С 1994 по 2010 год бизнесмен несколько раз избирался в Магаданскую областную думу.





За это время «Сусуманзолото» стало одной из крупнейших золотодобывающих компаний Магаданской области.





В 2020 году Христов занимал 192-ю строчку в списке самых богатых бизнесменов России, его состояние оценивается в $500 млн. В 2019 году «Сусуманзолото» добыло примерно 6 тонн золота.





Отметим, что российский список Forbes несет потери практически ежедневно — вчера ушел из жизни бизнесмен Игорь Сосин, которому было всего 53 года. Предприниматель известен развитием бизнеса на рынке DIY, он владел торговой сетью «Старик Хоттабыч» и продвигал российские магазины немецкого бренда OBI.