Американский партнёр больше не работает с Synesis
Год назад Synesis объявила о планах продвигать решения Kipod Smart City на рынке США. Для этого она подписала соглашение с американской GSD Venture Studios о намерении создать совместную компанию. После этого появилась компания Irex. DEV.by спросил у американцев, как идут дела сейчас - после введения санкций против белоруской кампании за содействие силовикам в идентификации протестующих.
Ответил Гэри Фаулер, сооснователь, CEO и президент GSD Venture Studios.
— В 2019 году GSD Venture Studios (GSDVS) стала партнёром Synesis, потому что мы считали их лучшими в мире AI-инженерами с твёрдыми этическими принципами. Недавно ЕС ввел санкции. GSD Venture Studios — решительный сторонник гражданских и политических прав. GSD Venture Studios больше не сотрудничает с Synesis. Мы не будем давать других комментариев в ожидании ответа Synesis Евросоюзу.
17:00 24/12/2020
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