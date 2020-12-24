Американский партнёр больше не работает с Synesis









Ответил Гэри Фаулер, сооснователь, CEO и президент GSD Venture Studios.









— В 2019 году GSD Venture Studios (GSDVS) стала партнёром Synesis, потому что мы считали их лучшими в мире AI-инженерами с твёрдыми этическими принципами. Недавно ЕС ввел санкции. GSD Venture Studios — решительный сторонник гражданских и политических прав. GSD Venture Studios больше не сотрудничает с Synesis. Мы не будем давать других комментариев в ожидании ответа Synesis Евросоюзу.







