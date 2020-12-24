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Американский партнёр больше не работает с Synesis

Год назад Synesis объявила о планах продвигать решения Kipod Smart City на рынке США. Для этого она подписала соглашение с американской GSD Venture Studios о намерении создать совместную компанию. После этого появилась компания Irex. DEV.by спросил у американцев, как идут дела сейчас - после введения санкций против белоруской кампании за содействие силовикам в идентификации протестующих.



 Ответил Гэри Фаулер, сооснователь, CEO и президент GSD Venture Studios.


— В 2019 году GSD Venture Studios (GSDVS) стала партнёром Synesis, потому что мы считали их лучшими в мире AI-инженерами с твёрдыми этическими принципами.  Недавно ЕС ввел санкции. GSD Venture Studios — решительный сторонник гражданских и политических прав.  GSD Venture Studios больше не сотрудничает с Synesis. Мы не будем давать других комментариев в ожидании ответа Synesis Евросоюзу.
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