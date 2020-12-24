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Беларусов 28 декабря ждет "черный" понедельник?

На этой неделе курсы валют стремительно рвались вверх.

Infobank.by рассказывает, почему надо ждать резкого скачка курса в понедельник, 28 декабря.

Несмотря на резкое подорожание всех валют на протяжении уже трех дней подряд,все самое интересное с курсом доллара еще впереди. И вот почему.

В пятницу, 25 декабря, белорусы будут отдыхать, а россияне — работать, стараясь уплатить оставшиеся неуплаченными в этом году налоги.

В понедельник, 28 декабря, стартует последняя неделя этого декабря, и на ней всё будет наоборот:

- большинство белорусов будет работать с 28 по 31 декабря (четверг), чтобы прямо из-за рабочего стола «переползти» за новогодний

- большинство россиян отработают всего 3 дня, с 28 по 30 декабря. Владимир Путин решил, что 31 декабря обязан быть выходным днем. Хорошее решение :)

Между тем, поддержку российскому рублю на следующей неделе уже ничто не окажет. Мало того, закупившись мандаринами и икрой, россияне побегут в обменники, чтобы конвертировать остатки рублей в валюту. Примерно также поступят и российские компании. 

Напомним, впереди граждан РФ ждут длинные новогодние каникулы.
 
Поэтому именно на следующей неделе в Беларуси следует ожидать очередного серьезного ослабления и российского, и белорусского рублей по отношению к доллару и евро!
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