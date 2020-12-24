В своем расследовании belsat.eu выяснял, кому де-юре передали контроль над частью бизнеса олигарха, какие активы у Воробья остаются в странах Евросоюза и с какими известными бизнесменами он связан.





Санкции Евросоюза против бизнесмена Николая Воробья и его давнего партнера по бизнесу Александра Шакутина ввели 17 декабря. Согласно официальному журналу ЕС, Воробей поддерживает режим Александра Лукашенко и одновременно является его бенефициаром, так как получает от властей всевозможные льготы.





Как стало известно belsat.eu, через четыре дня после введения санкций Николай Воробей передал свой базовый актив – ООО «Красный Бор» – другим лицам.





«Красный Бор» является 100-процентным собственником крупнейшего частного белорусского нефтетрейдера «Интерсевис», а уже на «Интерсервис» записано 99,94% ЗАО «Абсолютбанка», 100% «Нефтебитумного завода» и 75% спецэкспортера нефтепродуктов «Новой нефтяной компании». Таким образом, выйдя из состава собственников «Красного Бора», Воробей де-юре вывел из-под санкций свои ключевые активы в области нефтеторговли и банковской сфере.





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Ранее собственниками ООО «Красный Бор» являлся Николай Воробей и его жена Тамара Воробей. Но 21 декабря активы семьи Воробья были переписаны на Алесю Бережную (40%), Вячеслава Атрахимовича (30%) и Ирину Панкратову (30%).





Об Ирине Панкратовой известно только то, что она живет в Новополоцке, в начале 2010-х была индивидуальным предпринимателем. Как она связана с Воробьем выяснить не удалось. Однако известно, что остальные новые совладельцы «Красного Бора» уже давно работают в бизнесе Воробья.





Вячеслав Атрахимович в 2000-2013 гг. был главным бухгалтером «Интерсервиса» – компании, подконтрольной олигарху. Весной 2013 года Атрахимович вошел в совет директоров «Амкодора», крупнейшим акционером которого на тот момент был как раз «Интерсервис».





Алеся Бережная теперь назначена директором «Интерсервиса» (ранее эту должность занимал лично Воробей). Также она до недавнего времени была собственником российской компании «Ресурс Танкер», владеющей двумя нефтеперерабатывающими заводами в Московской и Свердловских областях. Компания в 2019 году вошла в топ-50 самых прибыльных бизнесов с белорусским капиталом в РФ.





«Ресурс Танкер» в 2015 году учредила компания Воробья «Красный Бор». В 2018 году актив был переписан на Алесю Бережную, а в 2019-м – на бизнесмена Рауфа Рафика Оглы Алиева, который также имеет белорусский паспорт. Тот же Алиев до недавнего времени был генеральным директором ростовской фирмы «Палмали Каспийские морские проекты», собственником которого была одна из дочерних структур крупного судоходного холдинга Palmali, принадлежащего турецко-азербайджанскому олигарху Мубаризу Мансимову.





Турецкий олигарх и активы на Мальте

Между тем связи Николая Воробья с холдингом Palmali прослеживаются не только через ростовскую фирму, но и через активы на Мальте. Информация об этих активах попала в известное досье Paradise Papers, посвященное оффшорным компаниям. Речь идет о двух фирмах – Pristine Trading Company LTD и Stork Alliance Holding LTD, зарегистрированных в 2014 и 2012 году соответственно.





Единственным учредителем и собственником Pristine Trading Company Limited является сам Николай Воробей, о деятельности фирмы ничего неизвестно.





Гораздо более интересной выглядит компания Stork Alliance Holding Limited – вместе с Воробьем ее совладельцами являются белорусский олигарх Александр Зайцев, турецкий бизнесмен Аллатин Айкач и некая Еuroре Consulting Group Inc, зарегистрированная в Панаме (информация о ее собственниках закрыта).





Александра Зайцева считают персоной, приближенной к Виктору Лукашенко.

По данным TUT.by, Зайцев раньше даже работал помощником у старшего сына главы Беларуси. Вместе с Николаем Воробьем и Алексеем Олексиным Зайцев является совладельцем компании «Бремино групп», занимающейся развитием мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино Орша».





Из-за разных привилегий, полученных от государства, СМИ называют этот комплекс «оршанским оффшором».





Но если тесные бизнес-связи Воробья и Зайцева были известны давно, то контакты белорусских олигархов с Аллатином Айкачем ранее в СМИ не фигурировали. Айкач длительное время был влиятельным представителем холдинга Palmali Group of Companies.





Собственник холдинга Мубариз Мансимов входил в топ-10 самых богатых бизнесменов Турции и имел хорошие отношения с руководящими элитами (причем как в Турции, так и в Азербайджане), но в последние годы Palmali оказалась на грани банкротства, а сам олигарх попал в опалу.





В марте 2020 года Мансимов был арестован турецкой полицией по обвинению в причастности к FETO – организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую власти Турции признали террористической и обвинили в попытке военного переворота 16 июля 2016 года. (Правда, Запад не признал Гюлена экстремистом, Интерпол отказался объявить его в розыск).





Уже находясь в тюрьме, Мансимов обвинил Айкача в мошенничестве, лжесвидетельствах и том, что он работает на его врага – влиятельного азербайджанского бизнесмена Анара Ализаде (Алиева).





До сих пор неизвестно, какие совместные проекты белорусских олигархов и представителя Palmali Алладина Айкача реализовывались через Мальту. Учитывая специфику деятельности Palmali (холдинг занимался преимущественно танкерными перевозками) и тот факт, что в Беларуси Воробей владеет крупнейшим частным нефтетрейдером, можно предположить, что речь идет о бизнесе в сфере нефтеторговли.





Скорее всего, вторая мальтийская фирма Воробья – Pristine Trading Company Limited – также использовалась для совместных проектов с Palmali. По крайней мере, ее директор Наталья Алиева длительное время занимала различные должности в холдинге Мансимова.





В последние годы Palmali неоднократно обвиняли в контрабанде нефти в Европу с Ближнего Востока, в том числе из охваченных войной территорий Сирии и Ирака. Правительство Ирака даже вводило санкции против турецкого бизнесмена и его холдинга. Однако Мансимов опровергал все обвинения в свой адрес.









Бизнес в Австрии и членство кланов

Если «Красный Бор» Воробей переписал на других лиц только сейчас, то свои австрийские активы он передал дочери еще несколько лет назад. В Вене на дочь олигарха Екатерину Смушкович зарегистрированы компания Power Chemical Trading, занимающаяся торговлей нефтепродуктами. Также до недавнего времени Смушкович была собственницей Венской фирмы Devana Services, занимавшейся привлечением европейских туристов в Красный Бор.





В отличие от своего отца, который публично не высказывался по поводу событий 2020 года в Беларуси, Екатерина Смушкович не скрывает свои политические взгляды – после выборов она в соцсетях активно постила сообщения против протестов в Беларуси. В том числе,

владелица бизнеса в Австрии распространяла петицию в поддержку Лукашенко «Мызабацьку».

Известно, что дочь олигарха окончила частный американский университет в Вене (Webster Vienna Private University). А в 2017-м вышла замуж за Евгения Смушковича – российского гражданина, руководителя подразделения швейцарского банка Julius Baer по России, Центральной и Восточной Европе.

Швейцарское финансовое издание Inside Paradeplatz в прошлом году писало о том, что российский банкир якобы напрямую связан с олигархом Воробьем, хотя характер их отношений журналисты не объяснили.

Анализ страниц Смушкович в соцсетях показывает, что дочь Воробья и его супруга Тамара дружат с младшим поколением клана Голдовских – семьи российского олигарха, собственника австрийской инвестиционной компании Petrochemical Holding GmbH Якова Голдовского.





После прихода Путина к власти в России, Яков Голдовский попал за решетку из-за конфликта с «Газпромом». Он провел в Бутырской тюрьме 7 месяцев, был вынужден продать «Газпрому» нефтехимический холдинг «Сибур», а потом эмигрировал.





Специфика коммерческих интересов Голдовского (нефтехимия) дает основания предположить, что семьи Воробья и Голдовского могут объединять не только дружеские отношения, но и бизнес-интересы. Однако подтверждений этой информации belsat.eu не имеет. При этом известно, что Голдовский в начале 90-х имел бизнес в Беларуси.





Самого Голдовского в свою очередь связывают тесные отношения с Григорием Лучанским – скандально известным российским олигархом, которого западные СМИ подозревали в связях с мафией (эту информацию он опровергал).

По информации Forbes, Лучанский и Голдовский в 90-х имели совместный бизнес в Беларуси.

И именно под влиянием Лучанского, как признавался Яков Голдовский, он перевез семью в Австрию. Кстати, по данным СМИ, в 90-х Лучанский имел отношение к основанию белорусского предприятия «Белтехэкспорт», занимающегося реализацией проектов в военно-технической сфере.





Эстония, Украина и российский уголь

компания Eolinus Beteiligungsverwaltung – именно она заказывала частный бизнес-джет с бортовым номером EW-001PJ, который использовала семья Лукашенко. Подробнее об этой истории можно прочитать По тому же венскому адресу, где находится офис Power Chemical Trading, зарегистрированаПодробнее об этой истории можно прочитать здесь





Собственником Eolinus Beteiligungsverwaltung является малоизвестный бизнесмен Алексей Лысенков – соучредитель и директор нескольких фирм в России. Одна из этих фирм – московское ООО «Юларус», 99% которой принадлежит эстонской NT Marine.









Согласно РБК, NT Marine в свою очередь якобы связана с Николаем Воробьем. Хотя фактически компания находится в собственности известного эстонского бизнесмена Алексея Чульца, владеющего Северным портом Палдиски. В декабре 2019 года NT Marine неожиданно получила право на поставку российского угля в Украину, а монопольный контроль над транзитом угля через Беларусь был передан компании Воробья «БелКазТранс».





Эстонский журналист-расследователь Койт Бринкманн из газеты Äripäev рассказал в интервью belsat.eu, что, по его информации, Воробей в угольной схеме выполнял только роль посредника. На самом деле этот бизнес принадлежит «Газпромнефти», с которой в свою очередь имеет тесные отношения NT Marine. О других связях Чульца и Воробья ничего неизвестно.





«Чулец не имеет прямых деловых отношений с Беларусью через эстонские фирмы, но Чулец использует много оффшоров в своем бизнесе, и я не исключаю, что из-за них сотрудничает с Николаем Воробьем», – отмечает Койт Бринкманн.





Кстати, с Украиной Воробья связывает не только участие в угольном бизнесе. В прошлом году Воробей приобрел украинский нефтепровод «Прикарпозахадтранс». Формально нефтепровод ранее принадлежал швейцарской компании International Trading Partners AG.





Но, по информации украинских СМИ, этот актив был связан с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, которого называют кумом Владимира Путина.





Сделка по нефтепроводу была проведена весной 2019 года, до того Медведчук дважды посещал Минск, где встречался с Александром Лукашенко. А в сентябре Медведчук получил 2,3 млн гривен (около $100 тысяч) от «Абсолютбанка» Воробья в качестве «гонорара».





За что был уплачен этот «гонорар» в налоговой декларации кума Путина не объяснялось. Кроме того, согласно украинскому изданию «Новое время» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко имеют счета в принадлежащем Воробью «Абсолютбанке», на которых находится около 24 тысячи рублей и 4,9 млн евро.





Раньше некоторые СМИ называли Медведчука и Воробья партнерами по угольному бизнесу.





В конце 2020 года Воробей нацелился на еще один актив в Украине – «БТА Банк». 23 ноября Антимапонольный комитет Украины официально дал разрешение белорусскому бизнесмену приобрести ОАО «БТА Банк». Как повлияет на эту сделку введение санкций против Воробья – неизвестно.





Во время работы над этой статьей belsat.eu пытался связаться с Николаем Воробьем, его дочерью, компанией «Красный Бор» и ее новыми собственниками, а также направлял запрос в холдинг Palmali. Во всех случаях ответов журналисты не получили.