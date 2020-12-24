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У Нацбанка нет денег на поддержание курса? Третий день подряд дорожают все валюты

Благодаря укреплению доллара и российского рубля стоимость корзины валют подскочила ещё на 0,52% до максимума за 15 дней.

А евро приближается к новому историческому максимуму по итогам торгов на валютной бирже в Минске. 

Валютная корзина дорожает уже третий день подряд. Её общий рост с начала недели составил уже 1,54%. Напомним, что до этого была серия из восьми снижений подряд, в результате которой значение корзины валют упало до минимума за 24 дня.

Курс доллара вырос на 0,0053 BYN до 2,5891 BYN/USD — максимума за 23 дня.

Доллар дорожал всю текущую неделю. Его стоимость за это время подскочила на 0,0823 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0098 BYN до 3,1584 BYN/EUR — максимального значения за за 115 дней. 

До нового исторического максимума евровалюте на этой неделе не хватило меньше одной копейки.

Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0297 BYN до 3,4549 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей подорожала до максимума за 10 дней. 

Российский рубль за три дня укрепления вырос на 0,0559 BYN.

Итоги недели 21-24 декабря на БВФБ

Белорусский рубль по итогам этой короткой недели уверенно навернулся сразу ко всем основным валютам, практически полностью растеряв успехи предыдущих недель укрепления:

курс доллара +0,0823 BYN (+3,28%);
курс евро +0,0871 BYN (+2,84%);
курс российского рубля +0,0385 BYN (+1,13%);
валютная корзина +2,10%

Накопительные итоги с начала декабря

С начала месяца белорусский рубль смог незначительно подорожать только к доллару, существенно девальвировавшись к евро и в меньшей степени к российскому рублю:

курс доллара −0,0035 BYN (−0,14%);
курс евро +0,0499 BYN (+1,61%);
курс российского рубля +0,0270 BYN (+0,79%);
валютная корзина +1,24%

Центробанк России

У российского рубля сегодня не последний рабочий день. Завтра в Москве торги на бирже будут проходить в обычном режиме.

Сегодня российский рубль укреплялся к доллару и евро.

Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара на завтра упал на 62 копейки до 74,8392 российских рублей и покинул максимум с начала месяца.

Средневзвешенный курс евро снизился на 64 копейки до 91,34 российских рублей.
Источник: select.by
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