А евро приближается к новому историческому максимуму по итогам торгов на валютной бирже в Минске.





Валютная корзина дорожает уже третий день подряд. Её общий рост с начала недели составил уже 1,54%. Напомним, что до этого была серия из восьми снижений подряд, в результате которой значение корзины валют упало до минимума за 24 дня.





Курс доллара вырос на 0,0053 BYN до 2,5891 BYN/USD — максимума за 23 дня.





Доллар дорожал всю текущую неделю. Его стоимость за это время подскочила на 0,0823 BYN.





Курс евро поднялся на 0,0098 BYN до 3,1584 BYN/EUR — максимального значения за за 115 дней.





До нового исторического максимума евровалюте на этой неделе не хватило меньше одной копейки.





Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0297 BYN до 3,4549 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей подорожала до максимума за 10 дней.





Российский рубль за три дня укрепления вырос на 0,0559 BYN.





Итоги недели 21-24 декабря на БВФБ

Белорусский рубль по итогам этой короткой недели уверенно навернулся сразу ко всем основным валютам, практически полностью растеряв успехи предыдущих недель укрепления:





курс доллара +0,0823 BYN (+3,28%);

курс евро +0,0871 BYN (+2,84%);

курс российского рубля +0,0385 BYN (+1,13%);

валютная корзина +2,10%





Накопительные итоги с начала декабря

С начала месяца белорусский рубль смог незначительно подорожать только к доллару, существенно девальвировавшись к евро и в меньшей степени к российскому рублю:





курс доллара −0,0035 BYN (−0,14%);

курс евро +0,0499 BYN (+1,61%);

курс российского рубля +0,0270 BYN (+0,79%);

валютная корзина +1,24%





Центробанк России

У российского рубля сегодня не последний рабочий день. Завтра в Москве торги на бирже будут проходить в обычном режиме.





Сегодня российский рубль укреплялся к доллару и евро.





Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара на завтра упал на 62 копейки до 74,8392 российских рублей и покинул максимум с начала месяца.





Средневзвешенный курс евро снизился на 64 копейки до 91,34 российских рублей.