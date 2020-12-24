По данным Национального банка РБ, самое значительное падение переводов произошло во II квартале текущего года (до 153 млн. долларов), тогда как в III квартале они увеличились до 174,4 млн. долларов. Это соответственно меньше, чем за аналогичные периоды прошлого года, на 107,9 млн. долларов и 97 млн. долларов.





Личные трансферты, полученные из-за границы жителями Беларуси, за три квартала текущего года составили 319,4 млн. долларов, что оказалось на 123 млн. долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.





Из них денежные переводы работающих людей снизились на 82,3 млн. долларов (до 274,3 млн. долларов), в то время как прочие переводы между домашними хозяйствами сократились примерно в 2 раза — до 45,1 млн. долларов.





Полученная чистая оплата труда за три квартала опустилась на 98,5 млн. долларов —до 219,3 млн. долларов.





Выплаченные за пределы Беларуси чистые денежные переводы физических лиц за три квартала текущего года не уменьшились, а выросли на 15,7 млн. долларов, и достигли 137,6 млн. долларов.





Данное увеличение произошло в III квартале, когда переводы выросли примерно в 2 раза по сравнению со II кварталом и достигли 61,9 млн. долларов. Это на 16,3 млн. долларов больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.





Большую часть выплаченных за рубеж переводов составляют личные трансферты, величина которых за три квартала 2020 года достигла 119,2 млн. долларов. Это на 17,8 млн. долларов превышает выплаты за три квартала 2019 года. Они резко выросли в III квартале текущего года, достигнув 56,2 млн. долларов.





В то же время, выплаченные за рубеж переводы работающих людей за три квартала текущего года даже сократились по сравнению с переводами за три квартала прошлого года (на 2,1 млн. долларов) и составили 18,4 млн. долларов.





При этом объем данных переводов за III квартал почти не изменился по сравнению со II кварталом и составил 5,7 млн. долларов.