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Обогатились на эпидемии: список миллиардеров пополнили 50 имен

В 2020 году в мире возросло количество обладателей миллиардных состояний, констатирует издание Forbes.



Большинство новоявленных богачей родом из Китая, где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19. В перечень, составленный изданием, вошли 50 представителей медицинского и фармацевтического бизнеса.

Для инвесторов разработка вакцин, организация лечения, создание медицинской аппаратуры и сопутствующих товаров стала привлекательным направлением вложений. Акции компаний-производителей на фондовых рынках дорожали весь 2020 год.

Одним из наиболее успешных проектов в мире стало производство препарата Pfizer от немецкой биотехнологической корпорации BioNTech. Компанией руководит Угур Шахин. Он и возглавляет обновленный список миллиардеров.

Второй среди новичков – Стефан Бансель. Он возглавляет базирующуюся в Массачусетсе компанию Moderna, также занятую разработкой американской версиии вакцины.

Юань Липин к производству самой известной китайской антикоронавирусной инъекции AstraZeneca имеет весьма посредственное отношение. Но после развода она завладела 24% акций компании. Ее состояние составляет 4,1 миллиарда.

В 2020 году совокупный доход миллиардеров составляет 11,6 триллиона долларов. Больше всего – на 110 миллиардов – выросло состояние Илона Маска. Богатейший человека в мире Джефф Безос довел капитал до суммы в 182 миллиарда долларов.
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