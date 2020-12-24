Обогатились на эпидемии: список миллиардеров пополнили 50 имен









Большинство новоявленных богачей родом из Китая, где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19. В перечень, составленный изданием, вошли 50 представителей медицинского и фармацевтического бизнеса.





Для инвесторов разработка вакцин, организация лечения, создание медицинской аппаратуры и сопутствующих товаров стала привлекательным направлением вложений. Акции компаний-производителей на фондовых рынках дорожали весь 2020 год.





Одним из наиболее успешных проектов в мире стало производство препарата Pfizer от немецкой биотехнологической корпорации BioNTech. Компанией руководит Угур Шахин. Он и возглавляет обновленный список миллиардеров.





Второй среди новичков – Стефан Бансель. Он возглавляет базирующуюся в Массачусетсе компанию Moderna, также занятую разработкой американской версиии вакцины.





Юань Липин к производству самой известной китайской антикоронавирусной инъекции AstraZeneca имеет весьма посредственное отношение. Но после развода она завладела 24% акций компании. Ее состояние составляет 4,1 миллиарда.





В 2020 году совокупный доход миллиардеров составляет 11,6 триллиона долларов. Больше всего – на 110 миллиардов – выросло состояние Илона Маска. Богатейший человека в мире Джефф Безос довел капитал до суммы в 182 миллиарда долларов.



