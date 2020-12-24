Согласно информации, размещенной на сайте банка, их бенефициарными собственниками теперь значатся директор «Интерсервиса» Алеся Бережная, главный бухгалтер «Интерсервиса» Вячеслав Атрахимович и Ирина Панкратова.





Неделей ранее Евросоюз опубликовал имена людей и названия компаний, попавших в третий пакет санкций. Из физлиц в список попали 29 человек, в том числе Николай Воробей.





«Он является одним из ведущих бизнесменов, работающих в Беларуси, с бизнес-интересами в нефтяной, угольной, банковской и других сферах. Он является совладельцем Bremino Group — компании, которая пользуется налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны белорусской администрации. Таким образом, он получает пользу от режима Лукашенко и поддерживает его», — объясняют авторы санкций причину попадания бизнесмена в список.