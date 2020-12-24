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Reuters узнал о планах США «вонзить кол в сердце» «Северному потоку-2»

Команда Трампа готовит новую порцию санкций против проекта РФ.


Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта «Северный поток-2» в ближайшем будущем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Администрация Трампа, которая в скором времени готовится уйти, готовит новый пакет санкций..., который может нанести удар по проекту России и Германии, возглавляемому «Газпромом», - говорится в сообщении.
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