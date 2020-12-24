В Минтруда рассказали, как изменится зарплата бюджетников





Во-первых, будет увеличена доля премий в общем объеме стимулирующих выплат. С 1 июля будущего года размер средств, направляемых на премирование, увеличится с 5 до 20%.





Во-вторых, повысят единовременную выплату на оздоровление для уходящих в отпуск. С 1 января она увеличится до одного оклада в год (было 0,5).





По информации Минтруда, за 11 месяцев 2020 года номинальная начисленная зарплата бюджетников выросла на 19,2% к аналогичному прошлогоднему уровню, реальная — на 13,1% (в целом по стране — 8%).





Как сообщалось, зарплата бюджетников вырастет в связи с увеличением с 1 января базовой ставки до 195 рублей (рост — на 5,4% к уровню 2020 года).