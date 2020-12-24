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В Минтруда рассказали, как изменится зарплата бюджетников

В Минтруда и соцзащиты рассказали об изменениях оплаты труда работников бюджетной сферы в 2021 году в соответствии с указом президента № 482.


Во-первых, будет увеличена доля премий в общем объеме стимулирующих выплат. С 1 июля будущего года размер средств, направляемых на премирование, увеличится с 5 до 20%.

Во-вторых, повысят единовременную выплату на оздоровление для уходящих в отпуск. С 1 января она увеличится до одного оклада в год (было 0,5).

По информации Минтруда, за 11 месяцев 2020 года номинальная начисленная зарплата бюджетников выросла на 19,2% к аналогичному прошлогоднему уровню, реальная — на 13,1% (в целом по стране — 8%).

Как сообщалось, зарплата бюджетников вырастет в связи с увеличением с 1 января базовой ставки до 195 рублей (рост — на 5,4% к уровню 2020 года).
Officelife.media
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