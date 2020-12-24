



Истощение ресурсов старой модели Совок/Госплан не вызывает сомнений у людей, которые привыкли дружить с цифрами, фактами, логикой и здравым смыслом, пишет известный экономист Ярослав Романчук.





В 2011-2015г., когда власти пытались восстановить динамику предыдущего десятилетия на старых источниках роста, при неизменной структуре собственности и управления. Провалились. Среднегодовые темпы роста оказались всего 1,2% ВВП, что в 3 – 4 раза меньше среднегодовых.





А. Лукашенко и его команда ЗАО «Беларусь» не выучила уроков этого периода, не поняла причин кризисов 2011-го и потом 2016-го годов. Ничего не поменяв, она предсказуемо получила ещё более плохой результат в 2016-2020гг. Среднегодовые темпы роста снизились до 0,7% ВВП. Это есть посчитать падение ВВП в 2020г. только на 0,8%.





Стагнация в период 2010-2020 гг. имеет очень высокую цену. Только в 2020г. продолжение старых, тупиковых инвестиционных программ, работа в логике галочно-палочной системы «омертвила» около 10% ВВП «живых» денег и активов. Если бы власти хотели добра экономике, они бы не загоняли миллиарды долларов в проекты, которые выгодны исключительно VIP-распорядителям и потребителям чужого. К сожалению, логика распила, откатов и личного обогащения – за счёт всей страны – возобладала.





В 2021 году не будет никаких 1,8% роста ВВП. Продолжится падение ОМОН-изированной экономики, деградация системы управления, деформация предпринимательства. Усугубятся дефекты в финансовой системе. Ускорится исход бизнесов, мозгов и профессиональных рук.





Беларусь будет быстро лишатся компетенций, профессионализма, честности и ответственности в системе государственного управления и секторе государственных коммерческих организаций. Скорость этих процессов будет зависеть от:









1) готовности властей прекратить режим насилия в отношении общества,





2) готовности власти совершить реальные шаги по восстановлению легитимности Государства,





3) готовности власти отказаться от разрушительной для страны модели Совок/Госплан,





4) способности А. Лукашенко убеждать Россию, Китай и своих арабских, европейских партнёров финансировать его политику в 2021 году.





5) готовности властей возобновить реальный диалог с национальным предпринимательством с целью ликвидации токсичных, деструктивных практик и действий по отношению к производителям товаров и услуг.





Пока по четырём из пяти пунктов есть чёткое «нет» и одно «может быть» в отношении внешних кредиторов.





Отсюда прогноз-угадайка:





ВВП: минус 4-6% ($50–53 млрд.)





Бюджет (доходы) органов госуправления: $16 – 18 млрд.





Инфляция: 12–15%





Зарплата: $400 (на конец 2021)





Пенсия: $140 (на конец 2021)









Экспорт товаров и услуг: минус 7 - 10% ($29 – 32 млрд.)





Курс: BYN3,5 к $1 (на конец 2021г.)





Ох, как хотелось бы быть оптимистом…