Билл Гейтс рассказал, почему 2021 год будет лучше 2020-го





Гейтс считает, что у человечества есть как минимум 12 поводов для радости в будущем году.





Так, по мнению Гейтса, благодарности заслуживает скорость, с которой фармацевтические компании создали и протестировали вакцину от коронавируса. В следующем же году вакцинироваться сможет значительная часть населения Земли.





Кроме того, позитивным моментом он считает, что многие люди смирились с масками и необходимостью социального дистанцирования, что в свою очередь, будет снижать скорость распространения инфекции.





Так же, Билл Гейтс надеется, что победить коронавирус удастся во всем мире. Наблюдение за тем, как страны борются с пандемией, вселяет в предпринимателя оптимизм.





Основатель Microsoft считает, что успешных проектов по созданию вакцин будет становится в мире все больше.





“С таким количеством компаний, использующих разные подходы, существует гораздо больше шансов, что некоторые из вакцин окажутся безопасными и эффективными. Их уже две, и, возможно, станет ещё больше”, - написал он.





Позитивным, по мнению Гейтса, есть и то, что фармацевтические компании начали разделять между собой финансовые риски, идут друг другу навстречу - делятся производственными ресурсами и технологиями.





“Для полной победы над вирусом необходимо произвести от пяти до 10 млрд доз вакцин. Но это не самая главная проблема. Основное препятствие здесь - логистика. Однако человечество сможет решить и этот вопрос”, - считает он.





Также, предприниматель надеется, что все больше людей перестанут скептически относиться к прививкам и распространять конспирологические теории о вакцинах.





“Общественные деятели, ученые и семейные врачи должны взять на себя важную миссию - рассказывать людям о пользе новой вакцины”, - пишет Гейтс.





Позитивным моментом, считает миллиардер, есть и то, чтоврачи разработали и другие способы борьбы с вирусом - в частности, использование антител.





“Технологии тестирования на коронавирус с каждым днём только развиваются. Совсем скоро люди массово смогут получить доступ к экспресс-тестам, которые можно будет проводить самостоятельно”, - считает основатель Microsoft.





Также, он обращает внимание на то, что фактически заболеваемость и смертность в Африке к югу от Сахары ниже, чем в США и Европе. Изначально Гейтс предполагал, что бедные страны не справятся с пандемией. Сейчас предприниматель говорит, что был рад ошибаться.





Весь мир сплотился, чтобы побороть пандемию. Коне о, такая крупная трагедия не лучший повод для сотрудничества. Однако факт остается фактом - люди показали себя с наилучшей стороны и получили опыт, который поможет кооперироваться и в других трудных ситуациях, - заключает Билл Гейтс.