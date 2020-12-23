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Не повторить ошибки Мадуро: власти срочно перевели ЗВР в золотые слитки

Как стало известно, в 2020 году Нацбанк перевел большую часть золотовалютных резервов страны в физическое золото. ЗВР перешли из цифр на счетах в золотые слитки, которые можно потрогать руками.

Не повторить ошибки Мадуро: власти срочно перевели ЗВР в золотые слитки
Лукашенко и экс-глава Нацбанк Петр Прокопович в хранилище Нацбанка, скриншот видео
С одной стороны, в этом году золото дорожало, и объяснить такой шаг просто. А вот с другой стороны — не всё так просто!, пишет infobank.by

Откуда цифры?

 
Телеграм-канал «ЭКАНОМIКА» опубликовал интересный график

И пояснил:

— За 2020 г. Нацбанк перетянул 3/4 золота в физические слитки. В конце 2019 г. в слитках была только 1/3 металла. К чему готовимся?
 

Так к чему готовимся?

Сначала немного теории, но не скучной. С золотом в слитках всё понятно — это такой металлический кирпич, который можно и в сейфе хранить, и в земле зарыть. С обезличенными золотыми счетами (ОЗС) чуть интереснее.

ОЗС, кстати, могут открыть и физлица в некоторых банках. Ничего особо сложного для этого делать не надо:

обращаетесь в банк

говорите, что хотите открыть обезличенный металлический счет. К примеру, в золоте
вносите сумму, эквивалентную стоимости той массы драгметалла, которая вам нужна

банк выдает вам документ, что у вас на счете в этом банке хранятся условные 5 граммов золота

Что интересного в этой схеме?

Золото вы в руки не брали, и банк его у вас не покупал. Фактически вы купили безналичное золото.

Банк вам ничего «не должен», и вы ему ничего «не должны».

Ждете пока золото подорожает настолько, что можно будет его выгодно продать. 

Затем идете в банк и продаете ему свое безналичное золото.

Прибыль кладете в карман.

Но есть и минусы. 

Если золотое кольцо или сережки вы в любой момент можете отнести в скупку или в ломбард, то с обезличенными золотыми счетами может случиться много разных неожиданностей:

Банк объявит себя банкротом

Правоохранительные органы арестуют ваши счета

Деньги могут понадобиться днем в воскресенье, а банк закрыт


Обезличенные металлические счета и государства

Национальные банки в плане обезличенных счетов ничем не отличаются от обычных граждан. Они тоже могут обменять какую-то сумму денег (в данном случае — валюты) на счета в золоте.

Правда, делают это они не у себя дома, а в банках тех стран, которые считаются «надежными».  А могут и вообще переместить на хранение в другую страну свои золотые слитки.

К примеру, Индия в 1991 году отправила в Великобританию 8 тонн золота, но до сих пор не может вернуть его часть. Турция и Германия хранили свое золото в США. Венесуэла в Великобритании.

Хотя пример с Венесуэлой —  не самый удачный. Когда президент этой страны Николас Мадуро попытался истребовать у англичан золото обратно, ему сообщили, что по решению американского суда он «не совсем президент», вернее совсем не президент, и то, что он сидит в президентском дворце Венесуэлы — это неправильно. Поэтому и золото обратно не получит. 

Такой вот интересный расклад.

Если возвращаться к белорусским реалиям, то золото в виде слитков под матрасом — это гораздо более спокойный способ хранения драгметалла, чем обезличенный золотой счет где-нибудь в Великобритании или США. 

Потому что счет можно заблокировать в один момент, а вот, чтобы залезть под матрас в другой стране, придется приложить много усилий. Ещё и руки могут отбить в процессе.

Возможно, именно это объясняет тот факт, что запасы физического золота в Беларуси за первое полугодие 2020 года многократно возросли.
 
Повторять ошибки Николаса Мадуро никому неохота…
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