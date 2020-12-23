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Премиальные выплаты бюджетникам вырастут до 20% от оклада - указ

Александр Лукашенко внес изменения в указ об оплате труда бюджетников, премиальные выплаты вырастут до 20% от суммы оклада.



"С 1 июля 2021 года увеличивается размер средств, направляемых на премирование, с 5% до 20% от суммы окладов работников. Размер единовременной выплаты на оздоровление вырастет с 0,5 до 1 оклада в год с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента во вторник.

Здесь уточнили, что новый указ направлен на восстановление стимулирующей функции премиальных выплат, а также на усиление социальной защищенности работников при уходе в трудовой отпуск.
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