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Чем Минск будет пугать Москву на переговорах о цене газа?

На переговорах с «Газпромом» Минску сейчас не выгодно использовать экономические аргументы. Такое мнение в интервью высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.





По его словам, скорее всего, Минск перейдет к политическим доводам.

Будут указывать, что цена в $127 хоть и низкая для европейского рынка, но высока для белорусов. И чем дороже будет газ, тем хуже будет экономическое положение в стране. А это может привести к дополнительному социальному напряжению и в итоге — к смене власти, причем в пользу прозападных сил.
По мнению эксперта, именно этим Минск будет пугать Москву на ближайших переговорах.

Наиболее вероятный сценарий: Москва может согласиться оставить текущую цену, но не пойдет на скидку.

«Чтобы получить скидку, Минску нужно тоже что-то предложить России. Беларусь же не признала Крым, Абхазию и Южную Осетию. Даже в экономике нет движения — Лукашенко говорил, что перекинет экспорт белорусских нефтепродуктов на российские порты, но спустя полгода этого не произошло», — перечисляет эксперт.

Поэтому позиция России будет довольно жесткой.
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