Беларусбанк сократил список банков, в банкоматах которых можно снимать наличные без комиссии
С 1 января клиенты Беларусбанка смогут снимать наличные без комиссии лишь в двух банкоматах: Беларусбанка и Белагропромбанка. Ранее в этом списке был и БПС-Сбербанк, однако его исключили из перечня.
На сайте Беларусбанка указано, что с 1 января «за проведение операций по карточкам банка в ОАО „БПС-Сбербанк“ будет взиматься плата наравне с действующими в банке вознаграждениями, взимаемыми за операции в сети других банков Республики Беларусь».
Комиссия составит 2,5% от суммы. Минимальная комиссия для международных карт — 3 рубля, 3 доллара. 3 евро или 110 российских рублей в зависимости от валюты. По картам БЕЛКАРТ — минимальная комиссия будет составлять 50 копеек. По кредитным картам — минимум 3 рубля.
Кроме снятия наличных средств, комиссия будет сниматься и за просмотр баланса по карте. Одна такая операция будет стоить 1 рубль, 0,5 доллара, 0,5 евро или 35 российских рублей в зависимости от валюты счета.
"Белорусский партизан"
12:17 23/12/2020
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