«Как можно прожить?»: В Иваново возмущены зарплатой штукатура

Жительница Иваново прислала эти фото в местную группу вконтакте «Яновская волна». За ноябрь к выплате – 392 рубля 63 копейки, а у другого работника и того меньше – 299 рублей 34 копейки.





«Вот такую зарплату у нас получают в Иваново в 12 ПМК штукатуры и бетонщики. Как можно прожить, если кредиты большие и дети маленькие? Позор», – написала автор снимков.









Как вам зарплата строителя?









Что пишут комментаторы

Некоторые говорят, что раньше зарплаты строителей на этом предприятии были лучше:





Вероника Горупа: «У этой организации была зарплата хорошая 650 – 800, а пришёл другой начальник и стала такая зарплата».





Некоторые подписчики стали обсуждать проблему закредитованности населения.





Максим Артюхевич: «Вообще не вижу смысла брать кредит и становиться крепостным, с помощью вас эта система только и живет. Понаберут кредитов, потом лишнее слово боятся сказать, на митинг сходить, ты что с работы же выгонят, а у меня семья и кредиты».





Юрий Шустик: «Максим, а жилье построишь без кредита ты, или же кооператив, или чё ты предлагаешь?»





Аня Никулина: «Меня мучает вопрос, зачем набирать кредитов бездумно, не имея хорошего стабильного зароботка?»





Некоторые комментаторы стали делиться своими расчетными листами, что при желании можно зарабатывать больше:





А вот пример, что можно зарабатывать и достойней. Но обратите внимание, что их в любой момент можно потерять, потому что это - премия.





Юрий Шустик: «Я работал на государственной работе и знаю что это такое, когда в пол пятого уже и руки помыл и переоделся и ждёшь где те 17.00 чтоб через проходную да домой. Так и работают, а потом – а чё такая зарплата маленькая».





Аня Никулина: Пример – мои родители. Не нашли с папой тут достойной работы – уехали в Минск. Мама работала на двух работах, отец (на секундочку, человек с 2 высшими образованиями) -грузчиком. И это все только потому, что у них дети, внуки и тд. Уровень зп не устраивал. Не сидели и ныли, что денег нет, а подняли ж…пы и нашли лучшую работу».









Обсудили и зарплату начальства:





Наталия Симонович: «Зато у начальника сто пудов зарплата сокая и хорошая…»





Ольга Антонюк: «Вам тоже никто не мешает получить образование и стать начальником, чтобы получать хорошую зп».





Вероника Горупа: «Начальник и кантора на НГ в ресторанах седят а такие люди в дома картошку в мундирах с водой едят».





Павел Дорогокупец: «Вероника, вот Вы жалуетесь на маленькую зарплату, а Вы что, не видите что в Иваново почти ничего не строится!? За какие деньги вообще ведётся строительство!? Как заказчик рассчитывается с вашим ПМК!? Не устраивает зарплата – ищите другое место заработка. В стране “усеагульная” экономическая ж..па,не у одних Вас».





Но не все поддерживают мнение об «усеагульной Ж.»:





Лариса Яроцкая: «Примерно месяц назад на то время министр внутренних дел Караев с удивлением отмечал, что в Минске на митинги в основном выходят люди с высоким уровнем достатка – айтишники, врачи, спортсмены, представители среднего бизнеса, науки и искусства. А рабочих сельхоз- и госпредприятий все устраивает, все работают в штатном режиме».





Надежда Дубровская: «Жалко мне вас работяги. Зато в каком городе живёте! Кругом плиточка, фонтанчики бьют, цветы цветут… А если с дрона показывают, так просто душа радуется- кооперативные многоэтажки, частный сектор, дороги… . Опять же магазины полная чаша, Кафешки, в ресторане свадьбы гуляете. Хорошенько подумайте, прежде чем жаловаться. Я вот лежала в больничке, а там у санитарок 250 рублей зарплата. И говны из-под каждого лежачего носят. На щётку новую скидываются. Там проблема, а у вас проблем нет. Вы сами себе их создаёте».









Иваново

Александр Фурсенко: «Надежда, просто мечта, а не город) Я по первой части вашего изложения. Страна для жизни… И пусть другие страны нам завидуют. (Как они не ринулись еще из разных континентов в нашу Беларусь?) Ну дальше, конечно… Мда… Какие-то несуразности получаются. Как-то че-то не клеится эта картинка».





Tamara Belarus: «Александр, ага…Столица автоматически переходит в Иваново. Сюда переезжает правительство. Иваново переименовывается в Нью-Минск, а Минск — в Старое Иваново. Витебчане и брестчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Минск становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Да! А впоследствии и вселенной. Из Иваново полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Пинска в Минск».





Перемены приведут к улучшению?





Вадим Осько: «Вот о каких переменах вы тут толкует? А перемены будут проще некуда, одних отгонят от корыта, другие засунут туда свои рожи. Вероника как жила на 400 р так и будет, а то и это отберут. Или вы ждёте перемен, что в Иваново будут небоскребы строить и у ПМК работы будет валом? Откуда? Денежки откуда? Зарплат нет, потому что работы реально нет, нечем загрузить предприятия и никакие перемены нам не помогут. Ни России это не надо, ни Европе, для них лучше, чтобы мы ездили работали к ним и все. Строить заводы они у нас точно не будут. Поэтому манипулировать тут протестами бесполезно, перемены будут и без протестов, и с протестами, но не в лучшую сторону».