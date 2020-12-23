Эксперты назвали место России в мире трех экономических империй

Как поделится мир





Если в начале 2000-х глобализация характеризовалась экономическим прагматизмом и формированием цепочек стоимости мирового масштаба, то сейчас политические противоречия приводят к фрагментации мировой экономики. Такой вывод содержится в докладе гонконгской инвестиционно-консалтинговой компании Gavekal Research (есть у РБК), в котором проанализированы основные тренды уходящего года.





«Цепочки стоимости больше не будут простираться по всему миру. Мир разобьется на три отдельные экономические зоны, в каждой из которых будет своя валюта (доллар, евро или юань), свой финансовый центр (Нью-Йорк, Лондон или Гонконг) и рынок облигаций, а также собственные цепочки поставок», — говорится в документе. Отмечается, что в состав «американской империи» помимо США войдут Великобритания и Австралия, в состав «европейской» — государства Западной Европы, в состав «китайской» — азиатские страны и, вероятно, некоторые государства Восточной Европы, включая Россию.









По мнению аналитиков, формирование трех экономических империй становится все более неизбежным из-за роста влияния политических факторов на экономику. Это, в свою очередь, влияет и на поведение бизнес-игроков, и на производственные цепочки. В течение последних 20 лет компании и госструктуры по всему миру принимали коммерческие решения, основываясь на соотношении цены и качества предлагаемых услуг. Другими словами, они выбирали поставщиков, предлагающих наиболее качественный товар за наименьшую цену. «Но сегодня, после введения ограничений США в отношении таких компаний, как Huawei, ZTE, Semiconductor Manufacturing International, система мышления изменилась, по крайней мере в Китае. В итоге сейчас важнее всего стабильность и безопасность поставок, а вопрос соотношения цены и качества опустился ниже в списке приоритетов», — объясняют в Gavekal.





Когда США, фактически обеспокоенные ростом влияния Китая и своей зависимостью от него, решили ввести ограничения против китайских фирм и сократить их влияние в цепочках поставок, это привело к зеркальным мерам со стороны Пекина. Теперь американские производители уже не могут рассчитывать на попадание на китайский рынок, даже если они имеют преимущество с точки зрения соотношения цены и качества продуктов.





Какие вызовы стоят перед новыми «империями»





При этом аналитики Gavekal обозначили проблемы, с которыми может столкнуться каждая из трех зарождающихся экономических империй. Для США главная проблема — размывание статуса доллара как мировой валюты. Это приведет к его ослаблению и может лишить США возможности финансировать двойной ф ит — бюджета и торговый (разность экспорта и импорта) — за счет иностранных вливаний, отметили аналитики. В то же время другие страны смогут использовать собственные валюты для транзакций и таким образом снизить зависимость от американской финансовой системы, хоть это и чревато дополнительными издержками.





Что касается Европы, то, как указывают аналитики, она сталкивается сразу с несколькими вызовами. Первый — необходимость укрепить собственные вооруженные силы, чтобы принимать решения без оглядки на другие страны и более эффективно воздействовать на других мировых игроков. Вторая сложность связана с отсутствием в Евросоюзе собственных инновационного и финансового центров. В итоге он вынужден передавать эту роль на аутсорсинг Лондону, через который европейские компании привлекают инвестиции. В-третьих, Европе угрожает политическая нестабильность из-за высокого уровня иммиграции.





Одна из главных проблем «китайской империи» — стареющее население, указывают аналитики Gavekal. Как отмечает экономист из Университета Кореи Ли Жонг-Ва, если в 2015 году доля граждан старше 65 лет в азиатских странах составляла 7,8%, то к 2040 году она вырастет до 16%. При этом если граждане старше 55 и могут найти себе работу в азиатских странах, то, как правило, это позиции с низким заработком. Это означает замедление притока квалифицированной молодой рабочей силы на рынок — один из ключевых элементов азиатской модели роста. Кроме того, Китай входит в фазу острого противостояния с США, что может означать для него новые издержки. Наконец, Китаю все еще предстоит убедить крупнейших партнеров в Азии пользоваться юанем для совершения транзакций и создать финансовую инфраструктуру, которая сможет создать стабильную альтернативу системе SWIFT и доллару.





Где окажется Россия





У России и Китая есть весомые причины для укрепления союзничества и действий в рамках единого блока, сказал РБК автор аналитической записки Gavekal Луи Гейв. «Империи можно поделить на два вида — империи, господствующие на воде, например Великобритания в XIX веке, и империи, господствующие в основном на суше, как СССР в XX веке. Китай вряд ли сможет доминировать на воде, а поэтому пытается расширить свое влияние в Евразии, а для этого нет других вариантов, кроме как добиться сделки с Россией», — пояснил он.





Кроме того, по мнению Гейва, Китай, в отличие от США, не обладает энергетической независимостью, ему требуются энергоресурсы России. В свою очередь, Москва сможет получить от Китая технологии и промышленные товары.





Гейв назвал также два дополнительных фактора, сплачивающих Китай и Россию, — отсутствие у обеих стран союзников среди англосаксонских стран и в Западной Европе, а также позитивные личные взаимоотношения президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.





Гипотеза авторов Gavekal о фрагментации мировых рынков и тенденции к регионализации имеет право на существование, но есть несколько факторов, которые препятствуют формированию трех новых «империй», считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.





Во-первых, отметил эксперт, сложно выделять Европу как самостоятельный регион, учитывая ее зависимость от США и крепкие союзнические узы с ними. «Новая американская администрация во главе с Джо Байденом будет стараться не допустить усиления противоречий с ЕС, и на этом направлении стоит ожидать по крайней мере некоторых успехов», — отметил Кортунов.





Во-вторых, говорить о едином азиатском пространстве можно только с оговорками. В частности, процесс интеграции в Азии осложняют противоречия между Индией и Китаем. Так, Индия отказалась присоединяться к проекту «Один пояс, один путь», а также не вступила в сформированную в Азии зону свободной торговли — «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП), соглашение о котором было подписано десятью странами — участницами АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Китаем, Японией, Южной Кореей и другими странами. «В итоге может сложиться ситуация, когда экономические связи действительно будут сконцентрированы в отдельных регионах, но и глобальные связи не утратят свою силу, так как в нынешнем мире, где важную роль играют глобальные цепочки стоимости и цифровизация, география больше не определяет судьбу стран», — резюмировал эксперт.





Что же касается России, то ее будущее зависит прежде всего от внутреннего развития — в частности, сможет ли она уйти от рентной экономики и зависимости от экспорта энергоносителей, отмечает Кортунов. «Чем больше успехов на этом направлении будет достигнуто, тем больше пространства для маневра получит Москва. Но, разумеется, если прогресса не будет, то это может создать необходимость партнерства с Китаем и зависимость от него как от потребителя энергоресурсов и как от источника технологий», — говорит он.





Кроме того, хотя Россия и укрепляет связи с Китаем, этот процесс пока не привел к ее отгораживанию от Европы. «Мы все еще ближе к Европе по стилю политического управления, по ментальности, а страны ЕС по-прежнему остаются главными инвесторами в экономику России», — констатировал Андрей Кортунов.



