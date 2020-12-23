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Илон Маск сообщил о предложении к Apple купить Tesla

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что в трудные для Tesla времена предлагал главе компании Apple Тиму Куку обсудить возможность покупки производителя электромобилей. Об этом он написал в Twitter.




«В самые мрачные дни работы над программой [по разработке и выпуску электромобилей] Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla [компанией] Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи», — сообщил предприниматель.
РБК
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