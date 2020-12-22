Два варианта производства вакцин рассматривают в Беларуси
Собственное производство вакцин позволит более гибко реагировать на вызовы в области безопасности населения, такое мнение высказал генеральный директор предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев после совещания у президента.
Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по вопросам разработки вакцин и локализации таких иностранных производств в Беларуси. Ранее сообщалось, что "Белмедпрепараты" практически согласовали как площадку для производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Генеральный директор предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев рассказал, что на совещании у президента обсуждали два варианта производства вакцины от COVID-19: локализация и розлив уже разработанных иностранных вакцин и более глобальный – производство собственной по полному циклу. Он уверен, что свою вакцину удастся разработать.
Впрочем, эта уверенность вызывает большие сомнения.
Прототип белорусской вакцины от коронавируса может появиться к концу 2021 - середине 2022 года, после чего потребуются клинические и доклинические испытания.
Об этом сообщил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.
"Мы предполагаем, что сможем выйти на прототип нашей белорусской вакцины к концу 2021 года - середине 2022-го. Дальше пройдут клинические и доклинические испытания", - сказал Гусаков, которого цитирует БелТА.
По его словам, в академии создана рабочая группа по разработке отечественной вакцины, куда входят 15 человек из числа ученых НАН и специалистов Минздрава.
"Перед ними стоит задача разработать отечественную вакцину, которая была бы по крайне мере не хуже зарубежных аналогов, но учитывала белорусскую специфику, условия протекания заболевания на территории нашей страны", - пояснил глава НАН.
Пока работы проводятся на имеющемся оборудовании НАН, но планируется создание специализированной лаборатории. На всё-про-всё Лукашенко готов выделить 5 млн. рублей.
16:39 22/12/2020
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