Два варианта производства вакцин рассматривают в Беларуси

Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по вопросам разработки вакцин и локализации таких иностранных производств в Беларуси. Ранее сообщалось, что "Белмедпрепараты" практически согласовали как площадку для производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V".





Генеральный директор предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев рассказал, что на совещании у президента обсуждали два варианта производства вакцины от COVID-19: локализация и розлив уже разработанных иностранных вакцин и более глобальный – производство собственной по полному циклу. Он уверен, что свою вакцину удастся разработать.





Впрочем, эта уверенность вызывает большие сомнения.





Прототип белорусской вакцины от коронавируса может появиться к концу 2021 - середине 2022 года, после чего потребуются клинические и доклинические испытания.

Об этом сообщил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

"Мы предполагаем, что сможем выйти на прототип нашей белорусской вакцины к концу 2021 года - середине 2022-го. Дальше пройдут клинические и доклинические испытания", - сказал Гусаков, которого цитирует БелТА.

По его словам, в академии создана рабочая группа по разработке отечественной вакцины, куда входят 15 человек из числа ученых НАН и специалистов Минздрава.

"Перед ними стоит задача разработать отечественную вакцину, которая была бы по крайне мере не хуже зарубежных аналогов, но учитывала белорусскую специфику, условия протекания заболевания на территории нашей страны", - пояснил глава НАН.

Пока работы проводятся на имеющемся оборудовании НАН, но планируется создание специализированной лаборатории. На всё-про-всё Лукашенко готов выделить 5 млн. рублей.



