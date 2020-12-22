Власти подняли минималку. Но она стала меньше





Соответствующее постановление правительства подписано накануне, сообщается на сайте Совета министров.





Минималка вырастает на 25 рублей. В настоящее время ее размер составляет 375 — это тот минимум, меньше которого наниматель не может платить своим работникам.





Последний раз минимальную зарплату пересматривали полторагода назад, в августе 2019-го года, пишет «Еврорадио». Тогда ее увеличили более существенно — на 45 рублей: с 330 до 375 рублей, хотя вступить в силу это решение должно было лишь с 1 января 2020–го.





Но тогда, в январе, доллар стоил 2,1085 рубля, и 375 рублей минимальной зарплаты — это 178 долларов. Пока неизвестно, каким будет курс через десять дней, но по теперешнему курсу (2,532 рубля) 400 рублей — это 158 долларов.