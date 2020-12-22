Заштормило: на бирже резко подорожали все валюты

Белорусский рубль восемь торгов подряд дорожал к валютной корзине, отбросив её значение на минимум за 24 дня. Но на этой неделе в понедельник она подорожала на 0,20%, а сегодня в 4(!) раза сильнее на 0,82%.





Это рекордный процентный прирост за последние четыре месяца, но с начала декабря корзина валют подорожала всего на 0,16%.





Курс доллара подскочил сразу на 0,0338 BYN до 2,5658 BYN/USD. Доллар дорожает всего второй день, но общее укрепление составило уже +0,0590 BYN.





Напомним, что в минувшую пятницу стоимость доллара упала до минимума за 120 дней. В сравнении с началом месяца доллар всё же подешевел — его стоимость снизилась на 0,0215 BYN.





Курс евро рванул вверх сразу на 0,0427 BYN до 3,1363 BYN/EUR и с максимума за 13 дней улетел на максимум за 111 дней (почти четыре месяца).





С начала декабря стоимость евровалюты выросла на 0,0376 BYN. Пришло время вспомнить, а когда там у евро был исторический максимум?





Отвечаем: чуть более четырёх месяцев назад по итогам торгов 28 августа 2020 года курс евро взлетел до 3,1668 BYN/EUR и выше пока не поднимался.





Таким образом, от сегодняшнего закрытия до нового рекорда евро отделяет всего три копейки.





Курс российского рубля вырос на 0,0105 BYN до 3,4095 BYN/100 RUB и покинул минимум за 26 дней.





За предыдущие пять торгов сотня российских рублей подешевела на 0,0682 BYN, но с начала декабря её стоимость выросла на 0,0113 BYN.





Кто виноват в таком сильном снижении белорусского рубля? Скорее всего, новый штамм коронавируса из Британии, новые санкции США и… «трусы Навального».





Множество стран на этой неделе заблокировали возможность авиаперелётов в Великобританию из-за опасности распространения более опасной разновидности коронавируса.





Правительство США пришло к выводу, что 45 российских структур («Ростех», почти весь авиапром, а также Служба внешней разведки, Минобороны ФГУБ администрации президента), — являются «конечными потребителями товаров военного назначения» (military end users, MEU) — то есть занимаются производством, ремонтом или разработкой военной продукции, либо заказчиками таких работ и услуг.





Для этих компаний фактически вводится запрет на поставки американских технологий.





С приходом Байдена в Белый дом санкции могут быть расширены. В том числе из-за подозрений причастности руководства РФ в отравлении политика Алексея Навального.





Итоги недели 14—18 декабря на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил минувшую неделю укреплением сразу ко всем валютам:





курс доллара −0,0266 BYN (−1,05%);

курс евро −0,0037 BYN (−0,12%);

курс российского рубля −0,0475 BYN (−1,37%);

валютная корзина −1,01%.





Центробанк России

Банк России продолжил ослаблять российский рубль.





Официальный курс доллара на завтра вырос на 68 копеек до 75,3498 российских рублей — максимума с 3 декабря.





Официальный курс евро на завтра подскочил на 1,07 рубля до 92,0699 российских рублей — максимума с начала ноября.





Итоги минувшей недели на валютном рынке РФ

Российский рубль во вторник 15 декабря отбросил евро на минимум за три месяца, а доллар на минимум за 4,5 месяца, но по итогам недели российская валюта всё же подешевела и к доллару, и к евро:





курс доллара +0,1960 RUB (+0,27%);

курс евро +1,0518 RUB (+1,18%).