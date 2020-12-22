Экс-премьер Кобяков стал главой российского "Сибуглемета"

Бывший белорусский премьер рассказал РБК, как получилось, что он возглавил один из крупнейших угольных холдингов России, а также, что он думает о протестах в Беларуси.





Андрей Кобяков, родившийся в Москве, более 20 лет проработал на госслужбе в Беларуси, — начинал в 1995 году с поста заместителя начальника службы контроля президента, а в декабре 2014 года был назначен премьер-министром Беларуси.





Но в августе 2018 года он ушел в отставку после того, как укашенко обрушился на него с критикой за «пофигическое отношение правительства к поручениям президента» на совещании, посвященном комплексному развитию Оршанского района.





Как бывший премьер Беларуси возглавил угольный холдинг в России

Нет необходимости обязательно начинать работать шахтером, чтобы потом возглавлять угольное предприятие. Только в России в этом году было несколько примеров межотраслевых назначений — приход на позицию СЕО управленцев с другим бэкграундом.





Например, «Уралхим» или ОМЗ (в июле гендиректором Объединенных машиностроительных заводов был назначен Евгений Кислицын, который ранее занимал должность исполнительного директора «ГПБ развитие активов», а до этого был директором по развитию аэропорта Пулково и президентом энергомашиностроительной компании «РЭП Холдинг»;





в начале декабря «Уралхим» возглавил Александр Прыгунков, который с 2013 года работал в группе компаний ПИК. — РБК). Важнее иметь управленческий опыт на крупном производстве, уметь выстраивать взаимоотношения с людьми и правильно строить мотивацию. У меня такой опыт есть.





Я по первому образованию инженер-механик, уже потом — экономист и политолог. Свою трудовую деятельность я начинал мастером на оптико-механическом заводе им. Вавилова в Минске, а продолжал на достаточно крупном заводе «Диапроектор», входившем в систему Министерства оборонной промышленности СССР, где я прошел путь до заместителя директора по экономическим вопросам.





Что касается внешней карьеры (в политике. — РБК), на мой взгляд, это только добавленная стоимость.





Пять фактов про Андрея Кобякова

Окончил Московский авиационный институт и Белорусский государственный инстит народного хозяйства, а также Институт политологии и социального управления Коммунистической партии Беларуси (был такой в СССР - прим. БП).





В 1995 году стал заместителем начальника службы контроля президента Беларуси, а с 2000 года работал на должностях министра экономики, первого заместителя премьера Беларуси.





С декабря 2010 года — заместитель главы администрации президента Беларуси, с ноября 2011 года — чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России.





В 2014–2018 годах был премьером Беларуси. С 2018 года — член совета директоров, председатель аудиторского комитета совета директоров Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка).





17 ноября 2020 года назначен гендиректором «Группы Сибуглемет» и председателем совета директоров управляющей компании «Холдинг Сибуглемет».





О давнем знакомстве с Шуваловым

Мы знакомы с 2008 года, когда он стал первым заместителем премьер-министра. Я в это время был заместителем премьера Республики Беларусь, а затем последовательно — послом России и премьер-министром.





На протяжении этого времени мы с ним активно взаимодействовали на поле интеграции и очень тесно сотрудничали. Руководили работой экспертов по согласованию единого таможенного тарифа России, Беларуси и Казахстана, готовили к подписанию таможенный кодекс трех стран.





При нашем непосредственном участии формировался первый наднациональный орган — комиссия Таможенного союза. Удалось выполнить поручение президентов по подготовке пакета соглашений по созданию Единого экономического пространства.





Все это в последующем стало основой формирования Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии. Без всего этого сейчас сложно представить экономическое сотрудничество стран постсоветского пространства. Мы периодически продолжали общаться и в последующее время.





Недавно он сделал мне это предложение [возглавить «Сибуглемет»]. Пришлось задуматься, но не слишком долго.

Что такое «Сибуглемет»

«Группа Сибуглемет» с активами в Кузбассе, основным кредитором и владельцем которой является ВЭБ, входит в пятерку крупнейших производителей коксующегося угля в России.





С конца 2015 года до ноября 2020 года «Сибуглеметом» управлял Evraz. В 2019 году основные собственники Evraz — Роман Абрамович, Александр Абрамов, Фролов и их партнеры — планировали выкупить этот актив у ВЭБа, но в августе 2020 года стало известно, что они отказались от сделки. Долг «Сибуглемета» перед ВЭБом ранее оценивался в $3,5 млрд.









О протестах в Беларуси и переезде в Москву

Ситуация непростая. Я думаю, что потихоньку она выправится. Но что бы ни происходило, я считаю, что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут.





Это мое глубокое убеждение. Но я ушел с госслужбы и, честно говоря, не хотел бы возвращаться к темам, которые не связаны с угольной отраслью.





Конечно, в моем случае состоялся переезд в Москву. А о том, чтобы перевезти семью, это в стадии решения.