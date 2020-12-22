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Исследование: Репрессии и правовой дефолт убивают экономику

Руководители компаний назвали основные причины экономического кризиса в Беларуси. Согласно данным опроса, именно политические действия властей и репрессии убивают экономику страны.

Исследование: Репрессии и правовой дефолт убивают экономику
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В ходе исследования, проведенного маркетинговой компанией SATIO, были опрошены топ-менеджеры 420 белорусских компаний, в том числе и государственных. 

Респондентам было предложено оценить как состояние и перспективы белорусской экономики, так и своего бизнеса. Результаты получились одни из самых худших за последние 20 лет.

Оценивая текущее состояние экономики страны, 69% опрошенных отметили его как плохое и только 6%, как хорошее. При этом хуже всего текущее состояние белорусского экономического чуда оценили минские компании, которые обладают наиболее полной информации ввиду близости к центру управления. 

Здесь 89% отметили плачевное состояние экономики, и только около 1% заявили, что положение хорошее.

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Если смотреть в перспективу, то там тоже мало кто ждет чего-то хорошего. Среди всех опрошенных руководителей компаний, 73% ожидают, что положение скоро ухудшится и только 9% все же надеются улучшения. Что интересно, пессимизм преобладает в большей степени среди частных компаний, где 77% ждут ухудшения ситуации и 8% - улучшения.

Государственные компании более позитивно оценивают перспективы белорусской экономики, хотя и здесь все же преобладают негативные оценки. Так, согласно данным опроса, среди государственных компаний 46% ожидают ухудшения экономической ситуации в стране и 15% - улучшения. Остальные думают, что ситуация никак не изменится.

Самое печальное в текущей ситуации – это причины текущего экономического кризиса, как их видят руководители компаний. 

Тут на первое место вышел внутриполитический кризис, который отметили 39% респондентов. На втором месте идет пандемия коронавируса – 23%, а на третьем расположился мировой экономический кризис – 9%. 

При этом, оценивая действия властей, 60% опрошенных назвали их неправильными и только 17% - правильными. Соответственно 

среди первоочередных мер по выходу из кризиса бизнес ожидает прежде всего политических действий: разрешение политического кризиса – 46%, диалог властей с народом, бизнесом, оппозицией – 13%, прекращение репрессий и возврат в правовое поле – 11%.

Иными словами, политический кризис руководители белорусских компаний видят не как заговор Запада или протесты населения, а именно, как действия властей. Соответственно, для разрешения политического кризиса именно власти должны сделать необходимые шаги, которые заключаются в диалоге с народом, а не в усилении репрессий, как это происходит сейчас.

По мнению большинства руководителей компаний, если власть пойдет на уступки и начнет диалог, то улучшение экономической ситуации можно ожидать начиная со второй половины 2021 года, но в основном в 2022 году. Если же этого не произойдет, то ранее 2024 года какого-то улучшения ждать не стоит.


Тут следует отметить, что опрос был проведет до введения последних санкций, которые коснулись в том числе и белорусских компаний, которые по мнению ЕС подпитывают режим Лукашенко, а также до информации о резком увеличении с нового года некоторых налогов, в том числе и для бизнеса.

Учитывая, что в январе-феврале ожидается дальнейшее расширение санкционного списка и действие "обновленного" Налогового кодекса, то реальная ситуация и прогнозы на будущее будут лишь ухудшаться, причем, значительно.
Источник: Ежедневник
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