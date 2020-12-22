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А1 сожалеет о решении властей об "ухудшении инвестклимата для ведения бизнеса в Беларуси"

А1 прокомментировал планы повышения налога на прибыль для операторов сотовой связи

Сотовый оператор А1 констатирует, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси.

"Мы горды тем, что А1, часть A1 Telekom Austria Group, крупнейшего иностранного инвестора в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, на протяжении многих лет является одним из самых крупных налогоплательщиков из числа компаний с негосударственной формой собственности. \

ри этом мы выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией", - говорится в сообщении пресс-службы мобильного оператора.

Напомним, ранее власти решили повысить некоторые налоги. Среди них — ставки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи.

Сейчас ставка составляет 18%, а с нового года увеличится до 30%.
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