Провал общенациональной забастовкт - названы причины

26 октября 2020 г. в Беларуси должна была начаться общенациональная забастовка, к проведению которой призывала альтернативный лидер Светлана Тихоновская, так как А. Лукашенко проигнорировал положения Народного ультиматума (освобождение всех политзаключенных, отставка А. Лукашенко и объявление проведения повторных президентских выборов).





Однако на призыв откликнулись только некоторые малые предприятия сферы обслуживания. Стратегические промышленные и транспортно-инфраструктурные предприятия продолжили функционировать в полном объеме.





Националистическая платформа, типичная для «малых» восточноевропейских стран, в рамках которой альтернативная лидерка С. Тихановская строит свою программу перемен, в принципе не предполагает крупных индустриальных проектов в качестве основы национального, государственного развития.





Их голословные обращения были обречены на провал из-за пренатального непонимания стратегий работы с трудовыми коллективами в условиях социально-политического кризиса.





Промышленные гиганты остались равнодушными к призывам лидеров из-за рубежа, за исключением отдельных одиночных протестов или спорадических инцидентов. Как сообщает РБК, «к выступлениям оппозиции присоединились (отдельные) работники минского завода компании «Интеграл», которая выпускает микросхемы; строители ЖК «Лазурит»; сотрудники завода бытовой техники «Атлант» и агрокомбината «Дзержинский». …. Около 100 сотрудников химического предприятия «Гродно Азот» собрались утром 26 октября у проходной. Они отказывались идти на смену».





Я обозначу несколько ключевых факторов, которые обрекли заявленный проект всеобщей забастовки на неудачу.





В-первых, альтернативные белорусские лидеры, будучи идеалистами и политическими романтиками, предположили, что режим А. Лукашенко (в дальнейшем – режим) финансово поддерживается государственными предприятиями.





В действительности, именно режим субсидирует многие убыточные госпредприятия, занимая денежные средства на внешних рынках, поддерживая таким образом феномен, который я назову социально-экономической инфраструктурой, когда стратегический завод «тащит» на себе ведомственные учреждения социального обеспечения.





За исключением предприятий концерна «Белнефтехим» и «Беларуськалия», белорусские госпредприятия в основной своей массе неконкурентоспособны. Соответственно, возможное увольнение даже трети работников в случае их активной протестной деятельности фактически принесет пусть временное, но облегчение режиму.





В белорусском случае неконкурентоспособность предприятий обусловлена в первую очередь тем, что постоянное и прямое государственное субсидирование промышленности в Беларуси в первую очередь имеет социальную значимость, а это «неоправданно избыточные» расходы.









Иными словами, нагруженность «социальными функциями» делает многие государственные предприятия неконкурентоспособными в долгосрочной перспективе.





Гипотетически представим, что забастовочное движение в Беларуси, так и не став общенациональным, расширяется и охватывает уже существенную часть кадрового состава, например четверть активного трудового фонда страны; режим увольняет всех работников, которые, в свою очередь, получают пособия из международных фондов, в копилку которых мы все сейчас активно донируем.

Мы фактически помогаем режиму минимизировать риски резкого роста социальной напряженности, то есть мы невольно блокируем развитие революционной ситуации.

Последняя предполагает достаточно высокие моральные издержки для альтернативных лидеров Беларуси в ситуации, когда дети белорусских рабочих будут голодать.





Далее, что представляют собой выплаты уволенным рабочим и служащим? Это единоразовая выплата, или они растянутся на несколько месяцев и позволят уволенных рабочим и служащим посвятить освободившееся время протестной деятельности?





Полагают ли альтернативные лидеры, что таким образом можно сформировать активное протестное большинство? Или же в ситуации замедления темпов транзита власти выброшенные на улицу люди смогут эмигрировать с семьями в страны Балтии и Польшу?





Сразу необходимо обозначить, что,

учитывая бескомпромиссную политическую игру, которую в настоящее время ведет Лукашенко, даже массовый исход населения из Беларуси только консолидирует режим в краткосрочной перспективе.





Во-вторых, для достижения политического эффекта в результате всеобщей забастовки, промышленные и инфраструктурные предприятия должны тотально на достаточно короткий промежуток времени (одна-две недели) отказываться от выполнения трудовых обязательств – никто не работает, кроме служб МЧС, и в первую очередь не работают сотрудники транспортных предприятий.





Однако, если альтернативные лидеры предварительно не работали с трудящимися идеологически,

общенациональная забастовка в условиях государственной поддержки предприятий обречена на неудачу.

Иначе говоря, всеобщая политическая забастовка рабочих возможна при предварительной кропотливой агитационной работе альтернативных активистов и предоставлении последними реалистичной экономической платформы.





Иначе – и мы может наблюдать это явление в Беларуси – протестная деятельность на предприятиях трансформируется в саботаж, который, тем не менее, также может стать достаточно эффективным методом борьбы.





В противном случае, то есть без проведения необходимой просветительной работы на предприятиях, массово трудящиеся выйдут на забастовку только по экономическим соображениям, когда не выполняются условия контракта, нарушаются условия труда, не выплачивается заработная плата, то есть в условиях лавинообразно нарастающего социально-экономического кризиса.





По верному замечанию Снежаны Рогач, доцента кафедры политологии БНТУ, сейчас в Беларуси происходит перекачивание средств на поддержку силовой инфраструктуры. Развивая это наблюдение, я позволю себе заявить, что

сверхизбыточное финансирование правоохранительных структур может привести и однозначно приведет к катастрофически-необратимому нарастанию социально-экономического кризиса.

Это уже будет совершенно иная диспозиция в плане созревания и кристаллизации тотальной революционной ситуации.